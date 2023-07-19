التقى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، في معراب، نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، على مدار ساعة وربع الساعة، في حضور عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب ملحم الرياشي.



عقب اللقاء، أشار بو صعب الى أن «الزيارة الثالثة تمحورت حول الفراغ الموجود في البلد وعن إمكان التواصل أكثر بين الأفرقاء للوصول الى حل ينهي هذا الفراغ القاتل».



وإذ كشف أن «النقاش تركز بشكل مباشر وصريح حول احتمال إقامة حوار أو نقاش بين الأفرقاء أو الكتل، ما يطرح داخليا في بعض الأحيان وخارجيا في أحيان أخرى»، لفت بو صعب الى أنه لمس عدم اقتناع «رئيس القوات» بطاولة حوار تقليدية، كما كان يحصل في الماضي، اذ يعتبر انه من الضروري التوصل الى حل لإنهاء الفراغ الرئاسي بأسرع وقت.



وأضاف: «موقف جعجع في هذا الإطار لم يتغير، علما انه منفتح على أي تشاور أو تواصل أو تفاهم مع الأفرقاء كافة من دون استثناء، بغية تحقيق الهدف المنشود. وتحدثنا حول هذا الموضوع الذي يحتاج الى متابعة ومازال من المبكر تناوله في الاعلام».



وردا على سؤال، لفت الى اننا «شهدنا تغيرات كثيرة بدءا من جولة الموفد الفرنسي جان ايف لو دريان، الى الجلسة الأخيرة لانتخاب الرئيس وإجماع كتل وازنة على اسم مرشح واحد وهو الوزير السابق جهاد أزعور، وصولا الى فشل كل هذه المحاولات».



وذكر بو صعب انه في كل جولاته لم يطرح اي اسم كما لم يسوق لأي مرشح ومازال على موقفه.