أكدت سفيرتنا لدى الولايات المتحدة الشيخة الزين الصباح أهمية الدور الذي تقوم به مؤسسة الكويت - أميركا «كاف» في تحفيز السلام والتفاهم بين الأفراد ونبذ العنف في المجتمعات.



جاء ذلك خلال حفل استضافته مؤسسة «كاف» مساء الثلاثاء بالشراكة مع الحملة الوطنية الأميركية لوقف العنف بعنوان «افعل الشيء الصحيح»، وكرمت من خلاله 43 طالبا من مختلف أنحاء الولايات المتحدة وأطلقت عليهم «الطلبة السفراء» على جهودهم المبذولة لحماية المجتمعات من ممارسة العنف.



وقالت الشيخة الزين الصباح لـ «كونا»: «افعل الشيء الصحيح» برنامج تعليمي تثقيفي فريد من نوعه يمنح طلبة المدارس في المرحلة المتوسطة منفذا للتعبير عبر كتاباتهم عن خطورة العنف وتأثيره على حياتهم اليومية.



وأشادت بالعمل الذي تضطلع به مؤسسة «كاف» في توفير مساحة آمنة للشباب لمشاركة قصصهم وخبراتهم وأفكارهم لبحث سبل حماية المجتمعات من ممارسة العنف خدمة لأنفسهم وللأجيال المقبلة، مشيرة إلى أن الفعالية السنوية تهدف إلى الكشف عن أسباب وآثار العنف وتمكين الشباب للحد من هذه الظاهرة السلبية في مجتمعاتهم.



من جهته، قال رئيس «كاف» د.حسن الابراهيم: نحن ككويتيين نفخر بتقديم ودعم هذا البرنامج لأكثر من 30 عاما، نظرا لأهميته في الحد من العنف الذي يتعرض له الشباب في المدارس والمجتمعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة.



وأعرب الابراهيم عن أمله بأن يشمل البرنامج في المستقبل أطفال العالم أجمع ولا يقتصر على الولايات المتحدة لأنه يتناول رؤية الأطفال لهذه القضية وفق منظورهم لغرس قيم التسامح والسلام في العالم.



ومن المقرر أن يتم الاحتفاظ بما كتبه الطلبة المشاركون في هذا الشأن في كتاب يودع في مكتبة مجلس النواب الأميركي «الكونغرس».



وألقى عدد من «الطلبة السفراء» خلال الحفل كلمات معبرة وتحدثوا عن قصص مؤثرة حول العنف ودوافعه كما تناولوا تجاربهم عندما تعرضوا للعنف في مواقف مختلفة. وشارك في الفعالية منذ إطلاقها في عام 1994 أكثر من مليوني طالب.