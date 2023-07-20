ظهر يفغيني بريغوجين، رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، في مقطع فيديو وهو يرحب بمقاتلي المجموعة في بيلاروسيا ويقول لهم إنهم لن يشاركوا الآن في حرب أوكرانيا.



وفي الفيديو، سمع رجل يشبه بريغوجين في الصوت واللهجة الروسية وهو يرحب برجال فاغنر. وأعادت خدمة صحافية لبريغوجين على «تيليغرام» نشر الفيديو.



وقال بريغوجين «مرحبا يا رفاق.. أهلا بكم في أرض بيلاروسيا»، ونظرا لأن الفيديو تم تصويره على ما يبدو بعد حلول ظلام الليل، فلم يمكن سوى تمييز هيئة شخص يشبه بريغوجين.



وقال بريغوجين «قاتلنا بشرف.. قدمتم الكثير لروسيا. ما يحدث في الجبهة حاليا هو وصمة عار لسنا بحاجة إلى المشاركة فيه». وطلب بريغوجين بعد ذلك من رجاله التعامل بشكل طيب مع السكان المحليين وأمرهم بتدريب جيش بيلاروسيا واستجماع قوتهم من أجل «رحلة جديدة إلى أفريقيا»، وقال «سنجعل جيش بيلاروسيا ثاني أفضل جيش في العالم وسنقاتل من أجلهم إذا لزم الأمر».



وأضاف: «مقاتلونا سيبقون في بيلاروسيا لبعض الوقت».



وقال «ربما سنعود إلى العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في وقت ما عندما نكون على يقين من أننا لن نلحق بأنفسنا العار».



وتحدث رجل يشبه في صوته دميتري أوتكين، الذي ساعد في تأسيس فاجنر، بعد ذلك إلى الرجال، وقال «هذه ليست النهاية. هذه مجرد بداية لأكبر عمل في العالم سيتم تنفيذه قريبا جدا».