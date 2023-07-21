شهدت المملكة المتحدة إضرابات جديدة طالت المستشفيات ومحطات السكك الحديد، حيث توقف آلاف الأطباء المتخصصين عن العمل لأول مرة منذ عشر سنوات، وأضرب سائقو القطارات عن العمل مجددا.



وبعد الممرضات وطـواقم الإسعاف و«الأطباء الـمـبـتدئيـن»، جاء دور «الاستشاريين»، أي الأطباء الأكثر خبرة، للتوقف عن العمل في المستشفيات الإنجليزية، وبدأ هؤلاء الأطباء إضرابا امس يستمر لمدة 48 ساعة، وانضم إليهم أطباء الأسنان بالمستشفيات.



ويواجه نـظام «خـدمـات الصحة الوطنية» (ان اتش اس) ضغوطا كبرى، فبعد سنوات من التقشف وجائحة كوفيد-19 أصبح الحصول على الرعاية اكثر تعقيدا.



ويشهد البلد الذي يواجه أزمة خطيرة في كلفة المعيشة إضرابات منذ أشهر في قطاعات الصحة والنقل والتعليم والبريد وغيرها. واقترحت الحكومة زيادة بنسبة 6% للعام الجاري على رواتب الأطباء المتخصصين.



لكن وفقا لاتحاد نقابة الأطباء البريطانية (BMA) فإن هذا الاقتراح يتوافق مع خفض الرواتب بالقيمة الحقيقية.



وقال وزير الصحة ستيف باركلي في بيان «بابي مفتوح دائما لمناقشة القضايا غير المتعلقة بالأجور، وهذا الاقتراح نهائي، ولذلك أدعو اتحاد نقابة الأطباء البريطانية لإنهاء إضراباته على الفور».



بدورهم، نفذ سائقو القطارات من نقابة «آر إم تي»، الذين صعدوا من تحركاتهم الاحتجاجية طوال عام، إضرابا عن العمل مع بدء العطلات المدرسية.



وحذرت خدمات السكك الحديد من أن الخدمة ستكون «محدودة أو معدومة على جزء كبير من الشبكة».