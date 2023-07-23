عبدالكريم العبدالله

في إطار الإجراءات التنظيمية، وبناء على ما تضمنه الهيكل الإداري للوزارة ومقتضيات مصلحة العمل، أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد عبدالوهاب العوضي ثلاثة قرارات وزارية بشأن تسيير أعمال قطاعات الصحة العامة، والأسنان، وقطاع الرعاية الصحية.

وشملت القرارات تكليف الدكتور المنذر وائل الحساوي، القيام بمهام وأعمال الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة، إلى جانب مهام عمله رئيساً لمكتب الإيدز، واستشاري للأمراض الباطنية والأمراض المعدية.

هذا، وتضمنت القرارات تكليف الدكتور أحمد عبدالرحمن أسد للقيام بمهام وأعمال الوكيل المساعد لشؤون طب الأسنان، إلى جانب مهام عمله رئيساً لمركز الجهراء التخصصي للأسنان.

كما قضت القرارات بتكليف الدكتورة نادية أحمد جمعة، إلى جانب مهام عملها رئيسا للمجلس الطبي العام، القيام بمهام وأعمال الوكيل المساعد لشؤون الرعاية الصحية، حيث يضم القطاع إدارة الرعاية الصحية الأولية، وإدارة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة وسلامة المرضى، وإدارة الوقاية والتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية، وإدارة الصحة المدرسية، وإدارة الخدمات الصحية لكبار السن.

هذا، ويسري تنفيذ القرارات الثلاثة اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 23 يوليو 2023.