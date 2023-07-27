أكد رئيس النيجر محمد بازوم ان بعض عناصر الحرس الرئاسي حاولوا الانقلاب من خلال حركة «مناهضة للجمهورية» و«فاشلة»، مشددا على أن «الجيش مستعد لمهاجمتهم إذا لم يعودوا إلى رشدهم».



وأوضح بيان صادر عن الرئاسة، أن «الجيش الوطني لم يدعم الحرس الرئاسي»، مؤكدا ان الرئيس بازوم وأسرته بخير.



واحتجز الحرس الرئاسي رئيس النيجر بازوم في القصر الرئاسي بالعاصمة نيامي بعد فشل «المحادثات» ومنح الجيش «مهلة» للحرس للتراجع عن خطوته هذه، وفق ما أفاد مصدر مقرب من الرئاسة وكالة فرانس برس.



وقال هذا المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إنه «عقب المحادثات رفض الحرس الرئاسي الإفراج عن الرئيس، فيما منح الجيش مهلة للحرس» وذلك بسبب حالة استياء لدى أفراد من الحرس الرئاسي الذين منعوا الوصول إلى مقر الرئاسة.



وأشارت الرئاسة في رسالة نشرتها على تويتر الذي أعيد تسميته «إكس»، إلى «انخراط عناصر من الحرس الرئاسي في حركة استياء مناهضة للجمهورية وحاولت الحصول على دعم الجيش والحرس الوطني، من دون أن تنجح في ذلك».



وأضافت الرئاسة أن «الجيش والحرس الوطني مستعدان لمهاجمة عناصر الحرس الجمهوري المشاركين في هذه الحركة إذا لم يستعيدوا هدوءهم».



واتسم تاريخ النيجر، المستعمرة الفرنسية السابقة، وهي دولة فقيرة تواجه أعمال عنف جهادية، بانقلابات ومحاولات انقلاب منذ استقلالها عام 1960.



وفي أول رد فعل على التطورات في النيجر، قال الرئيس النيجيري بولا تينوب، إن قادة دول غرب أفريقيا يراقبون الوضع هناك عن كثب وسيبذلون كل ما في وسعهم لحماية الديموقراطية فيها.



وأضاف تينوبو، وهو أيضا رئيس هيئة رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، أن «قيادة إيكواس لن تقبل أي عمل يعيق الأداء السلس للسلطة الشرعية في النيجر أو أي جزء من غرب أفريقيا».

ودان الاتحاد الأفريقي أمس «محاولة الانقلاب» في النيجر، داعيا إلى «العودة الفورية وغير المشروطة» للعسكريين إلى ثكناتهم.

وأعرب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد في بيان، عن «تنديده الشديد بهذه السلوكيات من جانب عسكريين يرتكبون خيانة كاملة لواجبهم الجمهوري»، مطالبا إياهم بـ«وقف هذا العمل المرفوض فورا».



بدوره، دان الأمين العام للأمم المتحدة «بأكبر قدر من الحزم أي محاولة لتولي الحكم بالقوة» في النيجر، بحسب ما أفاد المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك.



وقال دوجاريك إن انطونيو غوتيريش «يدين بأكبر قدر من الحزم أي محاولة لتولي الحكم بالقوة والمساس بالحكومة الديموقراطية والسلام والاستقرار في النيجر»، و«يدعو جميع الأطراف المعنيين الى التزام ضبط النفس وضمان حماية النظام الدستوري».



ودان الاتحاد الأوروبي، على لسان مسؤول السياسة الخارجية فيه جوزيب بوريل، «أي محاولة لزعزعة الديموقراطية وتهديد الاستقرار في النيجر».



وأعرب بوريل في رسالة عبر «تويتر» عن «قلقه الكبير حيال الأحداث التي تجري في نيامي»، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي ينضم الى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في تنديدها بما يحصل.



من جهتها، طالبت الولايات المتحدة بإطلاق سراح الرئيس بازوم في إطار ما وصفته مصادر عديدة بـ«محاولة انقلاب».

وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جايك سوليفان في بيان «ندين بشدة أي محاولة لاعتقال أو لإعاقة عمل الحكومة المنتخبة ديموقراطيا بالنيجر والتي يديرها الرئيس بازوم».



وأضاف «نطالب تحديدا بأن يفرج أعضاء الحرس الرئاسي عن الرئيس بازوم ويمتنعوا عن أي عنف»، مشددا على أن النيجر«شريك اساسي» للولايات المتحدة.



وأكد سوليفان امس ان الولايات المتحدة قلقة للغاية إزاء التطورات في النيجر وتندد بشدة بأي محاولة لتقويض عمل الحكومة المنتخبة ديمقراطيا في النيجر أو قلب نظام الحكم.



وقال سوليفان في بيان «ندعو عناصر الحرس الرئاسي على وجه التحديد لإطلاق سراح الرئيس بازوم والامتناع عن العنف»، مضيفا أن البيت الأبيض يتابع الموقف لضمان سلامة المواطنين الأمريكيين هناك.



من جهتها، أبدت فرنسا «إدانتها الشديدة لأي محاولة لتولي الحكم بالقوة» في النيجر، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إن «فرنسا قلقة للأحداث الراهنة في النيجر وتتابع بانتباه تطور الوضع».



وأضافت ان فرنسا تضم صوتها الى «الاتحاد الافريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في دعوتهما لاستعادة وحدة المؤسسات الديموقراطية النيجرية».