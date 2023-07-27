ألغى القضاء الإيراني حكما بالإعدام صدر بحق شاب على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد بعد وفاة الشابة الكردية مهسا أميني في سبتمبر الماضي. وحكم القضاء في أكتوبر 2022 بإعدام محمد قبادلو (23 عاما) لإدانته بتهمة «الإفساد في الأرض» على خلفية قتل عنصر من الشرطة دهسا بسيارة وجرح آخرين على هامش احتجاجات اندلعت بعد وفاة أميني إثر توقيفها من قبل شرطة الأخلاق.



وأوردت وكالة «مهر» الايرانية نقلا عن فريق الدفاع أن «المحكمة العليا ألغت إدانة قبادلو وستتم إحالة القضية على محكمة أخرى للتعامل مع مشكلات الصحة العقلية للمتهم».



وكان موقع «ميزان أونلاين» التابع للسلطة القضائية الإيرانية أفاد مطلع فبراير الماضي بتعليق تنفيذ الحكم بإعدام قبادلو لحين التحقيق في قضية قتل شرطي عمدا. وطلبت عائلة المدان في حينه الصفح عنه، مشيرة الى أنه يعاني من اضطراب ثنائي القطب.



وأعدمت السلطات الإيرانية منذ أواخر العام الماضي، سبعة أشخاص لإدانتهم بالاعتداء على عناصر من قوات الأمن على هامش الاحتجاجات. وتؤكد منظمات حقوقية أن سبعة آخرين يواجهون مصيرا مماثلا.