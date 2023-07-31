أكد مدير عام مكتب تكريم الشهداء ورعاية أسرهم صلاح العوفان أن إحياء الذكرى الـ 33 للاحتلال العراقي الغاشم واجب وطني تخليدا لبطولات شهدائنا الأبرار.



وقال العوفان: ينظم مكتب الشهيد هذا العام العديد من المعارض تحت شعار «أغلى وطن» التي تضم صور وسيرة هؤلاء الأبطال في عدد من المجمعات التجارية منها مجمع 360، مجمع الأفنيوز، مجمع العاصمة، مجمع الخيران، مجمع الكوت بالإضافة إلى حديقة الشهيد ومطار الكويت الدولي T1 خلال الفترة من 1 إلى 5 أغسطس ليتعرف المواطن والمقيم على التضحيات التي قدمها هؤلاء الأبطال. وأضاف: الهدف من تلك المعارض إيصال رسالة بأن ذكرى شهدائنا الأبرار وبطولاتهم ما زالت خالدة في ذاكرة كل مواطن كويتي ولغرس مفهوم الشهادة والولاء الوطني في نفوس أبنائنا من الجيل الحالي الذي لم يعش تلك اللحظات المؤلمة، ولكي يحذوا حذوهم ويكونوا قدوة لهم.



وتوجه بالشكر والثناء لكل من ساهم في الإعداد والتجهيز لهذا العمل سواء من كوادر مكتب الشهيد أو من مؤسسات الدولة والجهات الرسمية والأهلية ومن بينها وزارة الاعلام وشركة أوريدو والصحف اليومية وجميع المجمعات التجارية وإدارة حديقة الشهيد والإدارة العامة للطيران المدني، داعيا المواطنين والمقيمين للمشاركة في مسابقة يوم الشهيد تحت شعار «أغلى وطن» حيث ستقدم هدايا قيمة للفائزين. جدير بالذكر أن مكتب الشهيد يرعى أسر 1317 شهيدا معتمدا لديه من 14 جنسية مختلفة وكفل لهم الرعاية الكريمة في جميع نواحي الحياة، تحت مظلة صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد.