توعدت الصين امس باتخاذ «إجراءات حازمة وقوية» ردا على زيارة نائب رئيسة تايوان وليام لاي إلى الولايات المتحدة والتي أكدت أنها تراقبها عن كثب.



وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في بيان نشر على الإنترنت، إن «الصين تتابع عن كثب تطورات الوضع، وستتخذ إجراءات حازمة وقوية لحماية سيادتها الوطنية وسلامة أراضيها».



وأضاف المتحدث إن «الصين تعارض بشدة أي شكل من أشكال التواصل الرسمي بين الولايات المتحدة وتايوان وتعارض بحزم الانفصاليين الساعين إلى (استقلال تايوان) الذين يدخلون الولايات المتحدة تحت أي مسمى ومبرر كان، كما تعارض بشدة أي اتصال رسمي بين الولايات المتحدة والجانب التايواني».



وتابع أن «الصين تعرب عن عدم رضاها القوي وتدين بشدة إصرار الولايات المتحدة على ترتيب (ترانزيت) وليام لاي في الولايات المتحدة»، واصفا المسؤول التايواني بأنه «مثير للمشاكل».