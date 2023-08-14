حذرت قوات بحرية تابعة لدول غربية في منطقة الخليج السفن التي تبحر في مضيق هرمز الاستراتيجي من الاقتراب من المياه الإيرانية لتجنب خطر التعرض للاحتجاز، وفق بيانات منفصلة.



وقال المتحدث باسم الأسطول الخامس الأميركي الذي يتخذ من البحرين مقرا، تيم هوكينز، لوكالة فرانس برس «نصحت السفن بعبور (المنطقة) أبعد ما يمكن عن المياه الإقليمية الإيرانية» لتقليل مخاطر تعرضها للمصادرة.



وأشار إلى أن التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية (IMSC) الذي تقوده واشنطن، «يخطر بحارة إقليميين بالإجراءات الاحتياطية المناسبة لتقليل مخاطر احتجاز (السفن) بناء على التوترات الإقليمية الحالية التي نسعى إلى تهدئتها».



من جانبها، أكدت وكالة الأمن البحري البريطانية أنها أبلغت «بوجود تهديد متزايد في محيط مضيق هرمز»، الذي يمر عبره ثلث النفط المنقول بحرا في العالم.



وأوصت الوكالة «جميع السفن العابرة بتوخي الحذر وإبلاغ UKMTO (يونايتد كينغدوم ماريتايم ترايد اوبريشنز) عن أي نشاط مشبوه».



بدورها، أعلنت شركة «آمبري» للأمن البحري في بيان أن «السلطات اليونانية، بدعم من البعثة الأوروبية للمراقبة البحرية في مضيق هرمز (EMASOH) والسلطات الديبلوماسية الأميركية، حذرت من احتمال تعرض سفينة تجارية ترفع علما مجهولا لهجوم في مضيق هرمز».



الجدير بالذكر ان الشهر الماضي، أعلنت البحرية الأميركية أن الحرس الثوري الإيراني احتجز سفينة تجارية «يحتمل أن تكون متورطة في أنشطة تهريب» في المياه الدولية في منطقة الخليج، غداة اتهامها البحرية الإيرانية بمحاولة احتجاز ناقلتي نفط تجاريتين قبالة سواحل عمان.



وفي نهاية أبريل ومطلع مايو الماضيين، احتجزت إيران ناقلتي نفط في غضون أسبوع في مياه الخليج.