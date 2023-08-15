من المتوقع أن يبدأ المدعون العامون الذين يحققون في محاولات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قلب نتيجة انتخابات 2020 في ولاية جورجيا بتقديم أدلة إلى هيئة محلفين كبرى، لما يمكن أن يكون لائحة اتهام مترامية الأطراف تطاول العديد من المتهمين.



وستكون هذه رابع قضية ترفع ضد ترامب هذا العام، ما قد يؤدي إلى أول محاكمة متلفزة لرئيس سابق في التاريخ الأميركي تشمل تهما تستخدم عادة لإسقاط رجال العصابات.



ففي تعليق نشره أمس على حسابه بمنصة «سوشيال تروث»، قال ترامب: فهمت من خلال التسريبات غير المشروعة لوسائل الإعلام المزيفة، أن المدعية العامة فاني ويليس من مقاطعة فالتون، جورجيا، تريد يائسة أن تتهمني بمزاعم سخيفة عن التلاعب بالانتخابات الرئاسية لعام 2020.



وكتب الرئيس السابق «أولئك الذين زيفوا وسرقوا الانتخابات هم من يقومون بالتلاعب (..) وهم من يجب مقاضاتهم». ومن المتوقع تقديم لائحة الاتهام قبل نهاية اليوم.



ومن بين الحوادث التي من المرجح أن تبرز بين الاتهامات مكالمة هاتفية أجراها ترامب مع مسؤولين في جورجيا طلب منهم فيها «إيجاد» الأصوات التي من شأنها قلب هزيمته أمام الديموقراطي جو بايدن في الولاية الجنوبية.



ويتوقع المحللون أيضا أن يتم تقديم اتهامات بشأن مخطط لإرسال شهادة مزيفة عن فوزه المزعوم في جورجيا إلى الكونغرس الأميركي، وكذلك بشأن شهادة زور أدلى بها مساعدو ترامب عن تزوير الانتخابات.



ومن المحتمل أن تعرض هذه القضية أيضا المضايقات التي تعرض لها اثنان من موظفي الاقتراع في مقاطعة فولتون والوصول إلى بيانات حساسة من مكتب انتخابات في مقاطعة ريفية جنوب أتلانتا بعد يوم واحد من أحداث الشغب في الكابيتول عام 2021.