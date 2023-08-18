أعلنت إسرائيل أمس أن الولايات المتحدة أجازت لها إبرام صفقة عسكرية «تاريخية» بقيمة 3.5 مليارات دولار تبيع بموجبها إسرائيل لألمانيا منظومات دفاع جوي فرط صوتية من نوع «آرو 3»، في أضخم صفقة عسكرية تبرمها اسرائيل في تاريخها.



و«آرو 3» نظام دفاعي صاروخي طورته إسرائيل والولايات المتحدة معا لاعتراض وإسقاط الصواريخ الباليستية فوق الغلاف الجوي للأرض. وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان إن الخارجية الأميركية أبلغتها بموافقة الحكومة على أن تشتري ألمانيا من اسرائيل هذا النظام.



وجاء في البيان أن «وزارة الدفاع الإسرائيلية ووزارة الدفاع الفيدرالية الألمانية وصناعات الطيران الإسرائيلية ستوقع اتفاقية دفاعية تاريخية بقيمة 3.5 مليارات دولار، هي أكبر صفقة دفاعية لإسرائيل على الإطلاق».



وبحسب الوزارة فإن مسؤولين بارزين من وزارتي الدفاع الإسرائيلية والألمانية سيوقعون على الاتفاقية التي تنص على تسديد ألمانيا دفعة أولية بقيمة 600 مليون دولار.



وأشار البيان إلى أن «آرو3» نظام يتمتع بـ«قدرات استثنائية على الاعتراض البعيد المدى والتي تعمل على ارتفاعات عالية فوق الغلاف الجوي... ويستخدم نهج الضرب بهدف القتل لاعتراض التهديدات الواردة».



من جانبه، وصف وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الصفقة بأنها «الأكبر في تاريخ إسرائيل»، معتبرا إياها خطوة «مهمة ستسهم في تعزيز قوة إسرائيل واقتصادها». وأضاف في بيان «من المهم وبشكل خاص لكل يهودي أن تمتلك ألمانيا قدرات دفاعية إسرائيلية».



ونظام «آرو 3» الذي مولته جزئيا الولايات المتحدة تم تطويره وإنتاجه من قبل شركة صناعات الطيران الإسرائيلي «آي أيه آي» بالاشتراك مع عملاق صناعة الطيران الأميركية «بوينغ».



ووفقا للشركة الإسرائيلية المطورة لـ«آرو 3»، يمكن للنظام الدفاعي الجوي اعتراض صواريخ باليستية يتم إطلاقها من مسافة تصل إلى 2400 كلم. ومن المتوقع توقيع العقد النهائي مع نهاية العام الحالي بعد حصول الصفقة على الموافقة البرلمانية في البلدين، وفقا لوزارة الدفاع.