أقدم هولندي ينتمي لحركة «بيغيدا» اليمينية المتطرفة على تمزيق نسخة من المصحف الشريف والدوس عليها أمام السفارة التركية في لاهاي وذلك في تكرار لما فعله في يناير الماضي أمام مقر برلمان بلاده.



وقام إدوين فاغنسفيلد الذي يقود الفرع الهولندي لحركة «بيغيدا» اليمينية المتطرفة برفقة شخصين آخرين بتمزيق نسخة من المصحف الشريف.



وأغلقت الشرطـــــة الهولندية الطريق المؤدي إلى الشارع الذي تقع فيه السفارة التركية، حيث نظمت مظاهرة مضادة شارك فيها نحو 50 شخصا، ألقى بعضهم الحجارة على فاغنسفيلد عندما بدأ بتمزيق صفحات من المصحف. وتدخل نحو 20 شرطيا مزودين بالدروع والهراوى مع محاولة بعض المشاركين مطاردة فاغنسفيلد أثناء مغادرته.



وقد أرسل زعيم حزب «بي. في. في» اليميني المتطرف في هولندا غيرت فيلدرز، برسالة دعم عبر الإنترنت لمظاهرة «بيغيدا» في لاهاي.



وكانت الحكومة الهولندية أدانت تنظيم اليمين المتطرف لهذه المظاهرة امام سفارة انقرة، لكنها قالت إنها لا تملك صلاحيات قانونية لمنعها. ووصفت وزيرة العدل الهولندية ديلان يشيلغوز زيغيريوس تمزيق نسخة من المصحف الشريف بأنه تصرف «مثير للشفقة»، لكنها أضافت أن قوانين البلاد تسمح بمثل هذه المظاهرة.