

عبدالله الراكان



كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة المواصلات د.أحمد الحسيني عن ان وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة أصدر تعميما وزاريا بشأن الالتزام بالتعاون مع موظفي ديوان المحاسبة أثناء قيامهم بواجباتهم الوظيفية.



وقال الحسيني في تصريح صحافي ان وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة أصدر تعميما وزاريا يلزم جميع القطاعات العاملة في وزارة المواصلات كل حسب اختصاصه بالتعاون التام مع موظفي ديوان المحاسبة أثناء قيامهم بواجباتهم الوظيفية وما يستلزمه ذلك من أعمال التفتيش والفحص والمراجعة التي تتطلبها ممارسة الديوان لاختصاصه المقررة قانونا.



وبين الحسيني أن التعميم الوزاري شدد على ضرورة تمكين موظفي ديوان المحاسبة من الاطلاع على جميع السجلات والبيانات والمستندات التي يختص الديوان بمراجعتها او ما يرى انها ضرورية ولازمة للقيام باختصاصه على الوجه الكامل.



وأضاف الحسيني ان التعميم الوزاري وجب على كل المختصين سرعة الرد على استفسارات ديوان المحاسبة (الرقابة اللاحقة) المتعلقة بأعمال وزارة المواصلات والتي تخضع لرقابته خلال 3 أيام عمل من تاريخ ورود كتاب الاستفسار وتزويده بكل المستندات والأوراق المطلوبة كاملة. وأشار الحسيني الى أن الوزير الشعلة شدد في التعميم على كل المعنيين الالتزام بالتعميم تفاديا للمساءلة القانونية ويعمل بهذا التعميم من تاريخ صدوره. وأكد الحسيني أن هذا التعميم يأتي ضمن سلسلة القرارات والتعاميم الوزارية التي أصدرها وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة لتعزيز مبدأ النزاهة والشفافية ودعم التعاون المشترك مع مؤسسات الدولة والجهات الرقابية لحماية المال العام.