عبدالكريم العبدالله



في إطار حرص وزارة الصحة على تجديد الدماء في منظومة العمل، أصدر وزير الصحة قرارات وزارية بشأن تسمية ملاحق المكاتب الصحية الكويتية في الخارج، وتسمية رئيس مكتب القاهرة الصحي.



وشملت القرارات تسمية د.محمد عويضة العجمي رئيسا للمكتب الصحي في جمهورية مصر العربية، ود.طارق الكندري ملحقا صحيا لمكتب لندن، ود.أحمد الموسوي ملحقا صحيا لمكتب جمهورية ألمانيا الاتحادية، ود.مهدي الفضلي ملحقا صحيا لمكتب الجمهورية الفرنسية.



وبهذه المناسبة، تتقدم وزارة الصحة بالشكر والتقدير لرؤساء وملاحق المكاتب الصحية السابقين على ما بذلوه من جهود مخلصة في خدمة المرضى، كما تتمنى التوفيق والسداد لرؤساء المكاتب والملاحق الجدد.



كما أصدرت وزارة الصحة قرارا بتكليف د.جمال الدعيج مديرا لمنطقة الجهراء الصحية بالإضافة إلى عمله مديرا لمستشفى الجهراء 2.