باشرت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي التحقيق في حادث تحطم طائرة «أمبراير» التي كان على متنها مؤسس ورئيس مجموعة «فاغنر» يفغيني بريغوجين والرجل الثاني في المجموعة دميتري أوتكين، فيما كشفت وسائل إعلام روسية المزيد عن الكيفية التي تحطمت بها الطائرة. وفتحت لجنة التحقيقات الروسية من جانبها، تحقيقا جنائيا في الحادث، ووفقا لوسائل إعلام روسية تحقق السلطات الأمنية في فرضية وجود عبوة ناسفة على متن الطائرة.



وأشارت مصادر محلية إلى أنه «يجري التحقق من فرضية وجود عبوة ناسفة على متن الطائرة، وسط محدودية دائرة الأشخاص الذين كان يمكنهم تثبيتها».



وأوضحت المصادر الروسية ذاتها أنه: «لا يمكن استبعاد زرع المتفجرات على متن الطائرة حين كانت متوقفة للصيانة»، مبرزة احتمال «زرع عبوة ناسفة ضمن حجرة إحدى عجلات الهبوط».



وقالت إن «المعلومات الأولية تشير إلى أن انفجارا وقع في إحدى العجلات في الهواء، مما أسفر عن سقوط أحد أجنحة الطائرة».



وتابعت: «نتيجة الانفجار وانخفاض الضغط غاب جميع من كانوا على متن الطائرة عن وعيهم بشكل فوري، مما منع الطاقم من الإبلاغ عن حالة الطوارئ».



جاء ذلك وسط تقارير متخصصة قالت إن طائرة «أمبراير» قامت بالصعود والهبوط عدة مرات خلال فترة قصيرة قبل أن تبدأ بالسقوط.



وذكر موقع Flightradar المتخصص في تتبع حركة الطيران في تقرير له بهذا الخصوص أن الطائرة كانت على ارتفاع حوالي 8.5 كيلومترات حتى الساعة 18:19 بتوقيت موسكو أول من أمس الأربعاء، ثم انخفضت سرعتها العمودية بشكل حاد، وفقدت قدرا من الارتفاع.



وبعد ذلك، صعدت الطائرة إلى أقصى ارتفاع يبلغ حوالي 9.15 كيلومترات، ثم هبطت إلى 8.4 كيلومترات، ثم استقر ارتفاعها عند حوالي 8.9 كيلومترات، لتبدأ بعد ذلك في الانحدار بشكل حاد.



وقد حدثت كل هذه التقلبات في غضون 32 ثانية.



وتلقى الموقع المتخصص البيانات الأخيرة حول الطائرة عندما كانت على ارتفاع حوالي 6 كيلومترات.



وفي السياق، كشفت مصادر روسية أنه تم التعرف على جثة زعيم «فاغنر» ومساعده في المشرحة.



ونقلت «سكاي نيوز» عن المصادر الروسية قولها إنه تم التعرف على جثة يفغيني بريغوجين في المشرحة من قبل أحد قادة فاغنر، عبر علامة افتقاده لأحد الأصابع.



واستنادا إلى العلامات «غير المباشرة»، أكد خبراء بأن بريغوجين من بين الضحايا على أن يتم تحديد الأمر بدقة عبر فحص الحمض النووي.



كما تم التعرف على جثة دميتري أوتكين ومساعد بريغوجين من خلال علامات الطول ورسوم الوشم.



وأشارت المصادر إلى صعوبة التعرف البصري على جثث ضحايا حادث الطائرة وذلك «لتشوهاتها الشديدة» الناجمة عن النيران والتفجير.