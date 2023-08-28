قالت لجنة التحقيق الروسية امس إن نتائج فحوص جينية أكدت أن يفغيني بريغوجين قائد مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة كان من بين الأشخاص العشرة الذين لقوا حتفهم في حادث تحطم طائرة الأسبوع الماضي.



وقالت لجنة التحقيق في بيان على تليغرام «في إطار التحقيق في حادث تحطم الطائرة في منطقة تفير، انتهت الفحوص الوراثية الجزيئية». وأضافت «وفقا للنتائج، تم التعرف على هويات القتلى العشرة. وهي تتوافق مع القائمة المذكورة في سجل ركاب الرحلة».



وكانت هيئة الطيران الروسية قد نشرت في وقت سابق أسماء الأشخاص العشرة الذين كانوا على متن الطائرة الخاصة التي تحطمت في منطقة تفير شمال غربي موسكو يوم الأربعاء.



ولم يتطرق البيان إلى فرضيات أسباب تحطم الطائرة أثناء رحلة من موسكو إلى سان بطرسبورغ وعلى متنها بريغوجين وآخرون من المجموعة، التي قامت بتمرد مسلح على القيادة العسكرية الروسية في يونيو الماضي.



وفي سياق مواز، قال مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك، في تصريحات لقناة أوكرانية، إن الحرب الحالية يجب ألا تنتهي باستعادة الأراضي الأوكرانية إلى حدود عام 1991 فحسب، بل يجب أن تنتهي أيضا بتدمير النخبة المحيطة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وأضاف أن الجلوس إلى طاولة المفاوضات الآن يعني الحفاظ على النخبة المحيطة ببوتين، والموافقة طوعا على أن السيادة الأوكرانية سوف يتم تدميرها ببطء بطريقة أو بأخرى.



من جهة أخرى، قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها أسقطت طائرتين مسيرتين امس في منطقتين على الحدود مع أوكرانيا.



وأضافت الوزارة عبر تطبيق تليغرام أن القوات أسقطت طائرة مسيرة فوق منطقة بريانسك في غرب روسيا وأسقطت الطائرة الأخرى في منطقة كورسك الواقعة إلى الجنوب منها مباشرة.