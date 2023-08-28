عبدالكريم العبدالله



كشف رئيس قسم العظام في مستشفى الفروانية د.خالد العنزي، عن تدشين تخصصات جديدة في القسم، وهي: «جراحة العظام للأطراف العلوية ـ جراحة العظام للأطفال» وافتتاح عيادات لهما بالمستشفى، بعد انضمام د.عبدالله النصر المتخصص في جراحة اليد والأطراف العلوية ود.مازن إبراهيم المتخصص في جراحة عظام الأطفال.



وذكر د.العنزي، في تصريح لـ «الأنباء»، أن قسم العظام في مستشفى الفروانية يعمل دائما على مواكبة أحدث التطورات الطبية في مجال جراحة العظام، مشيرة إلى أن القسم نظم ورشة عمل للأطباء لتطوير خبرات العاملين في القسم وتوفير بدائل متعددة لتثبيت الكسور والنقاش حول الحالات والطرق المتعددة لتثبيتها.



وأشار إلى أن قسم العظام في مستشفى الفروانية يعتبر أكثر قسم بين أقسام العظام أجرى عمليات لتثبيت كسور «الورك»، وذلك عبر نظام جديد وسريع، وهو نظام F.N.S، الذي يعمل على تثبيت كسور عنق عظمة الفخذ، لافتا إلى أن هذا النظام حديث تم إدخاله للمستشفيات مؤخرا.



وأفاد بأن قسم العظام يشهد نقلة نوعية، حيث يعمل من خلال خطط مستقبلية على إدخال تخصصات عدة، والتوسع في إجراء العديد من العمليات الصعبة.