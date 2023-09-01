أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية إحباط محاولة تخريب لبرنامجها الصاروخي تقف خلفها شبكة متصلة بإسرائيل، وتوقيف عدد من الضالعين فيها.



ووصفت وكالة الأنباء الايرانية الرسمية «إرنا» هذه المحاولة بأنها «أكبر عملية تخريبية صناعية تستهدف الصناعات الصاروخية والفضائية التابعة لوزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة»، وذلك نقلا عن مسؤول في الوزارة لم تكشف هويته.



وأضاف هذا المسؤول «في الأشهر الأخيرة، خططت شبكة محترفة تماما بالتعاون مع بعض المتسللين لإدخال أجزاء معيوبة في حلقة إنتاج الصواريخ المتقدمة لدى الصناعات الصاروخية بوزارة الدفاع».



وأوضح «سعت هذه الشبكة بتوجيه مباشر من جهاز (الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية) الموساد، إلى تحويل الصواريخ المنتجة من خلال بيع القطع المجهزة إلى عبوات ناسفة لضرب الخطوط الصناعية والموظفين العاملين في هذا المجال»، مؤكدا «إلقاء القبض على عناصر شبكة التخريب هذه وتحييد عملياتها»، من دون تقديم تفاصيل إضافية.



وأشار الى أن العملية الاستخباراتية «هي الأكثر تعقيدا في السنوات الأخيرة والكيان الصهيوني تكبد فشلا ذريعا عبر إحباط خطته».



ونقلت الوكالة ذاتها عن نائب وزير الدفاع مهدي رياحي قوله إن عناصر الشبكة حاولوا «زرع متفجرات» في الصواريخ لكي «تنفجر في زمان ومكان محددين».