حذر رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان من أن الحرب الدائرة حاليا قد تتسبب في تفتيت السودان إذا لم تحسم بالسرعة المطلوبة.



وقال البرهان، خلال مخاطبته قيادات الشرطة بمدينة بورتسودان أمس، «ان الحرب التي تدور رحاها حاليا قد تتسبب في تفتت السودان وتصيب وحدته في مقتل إذا لم تحسم بالسرعة المطلوبة».



وأكد قدرة الجيش على إنهاء الحرب، وطالب مقاتلي قوات الدعم السريع بتسليم أسلحتهم، داعيا السودانيين إلى الاستعداد لترتيبات ما بعد الحرب.



وكشف البرهان عن ارتكاب «الدعم السريع» لجرائم حرب في دارفور والخرطوم، مشددا على ضرورة محاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات، وقال «كل من ارتكب الجرائم يجب أن يحاسب».



وأوضح أن الشرطة السودانية جاهزة بكل قواتها للدفاع عن الأمن والاستقرار، لافتا إلى أن الشرطة تقاتل إلى جانب القوات المسلحة للحفاظ على الأمن في البلاد.



وأكد قائد الجيش السوداني أن القوات المسلحة لا تسعى للاستمرار في الحكم، وأن ما يسعى له الجيش هو إجراء انتخابات حرة ونزيهة.



وشدد على أن الجيش يسعى لاستكمال المسار الانتقالي الديموقراطي إلى أن يختار الشعب السوداني من سيحكمه.



ووفقا لأحدث إحصائية لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية (اوتشا)، فإن أكثر من 4.5 ملايين شخص قد فروا من الحرب إلي داخل السودان وخارجه بسبب النزاع الذي اندلع في 15 أبريل الماضي بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.



ويأتي ما يقرب من 76% من النازحين من العاصمة السودانية الخرطوم.