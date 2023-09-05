قام وزير الخارجية البحريني د.عبداللطيف بن راشد الزياني ونظيره الإسرائيلي إيلي كوهين أمس بافتتاح المقر الجديد لسفارة إسرائيل لدى المملكة.



في بداية الحفل، قام الوزيران بقص شريط الافتتاح ورفع الستار عن اللوحة التذكارية، ثم قاما بجولة في أرجاء السفارة واطلعا على ما تحتويه من مرافق.



وألقى وزير خارجية إسرائيل كلمة عبر فيها عن سعادته بزيارة مملكة البحرين لأول مرة، مؤكدا أن افتتاح سفارة إسرائيل لدى مملكة البحرين يعكس اهتمام البلدين بالدفع بعلاقاتهما الثنائية نحو آفاق أوسع بعد مرور ثلاث سنوات على التوقيع على اتفاق المبادئ الإبراهيمية، والذي أسهم في دخول منطقة الشرق الأوسط مرحلة جديدة من الازدهار والسلام والاستقرار، مشيرا إلى ما يشكله ذلك من فرصة لمواصلة العمل على ترويج الأهداف المشتركة للبلدين والمتمثلة في التنوع والتعاون والتسامح والاستقرار.



كما أعرب عن خالص شكره وتقديره للجهود الحثيثة التي بذلها سفير إسرائيل لدى مملكة البحرين آيتان نائي في التحضير لافتتاح السفارة، مؤكدا أهمية مواصلة العمل على تعزيز العلاقات بين الجانبين في مختلف المجالات الأمنية والتجارية والثقافية وغيرها، بما يعود بالخير والنفع على البلدين.



من جانبه، أعرب الزياني عن سعادته بالمشاركة في حفل الافتتاح الرسمي للمقر الجديد لسفارة إسرائيل في مملكة البحرين، بحضور الوزير إيلي كوهين، باعتباره حدثا مهما يرمز إلى الالتزام المشترك بتعزيز وتنمية العلاقات الثنائية التي تخدم المصالح المشتركة، وتسهم في إشاعة السلم والأمن والازدهار لصالح جميع شعوب المنطقة.



وأكد وزير الخارجية البحريني أن المملكة كانت ومازالت منارة للتسامح، وتعزيز التعايش الإنساني والاحترام المتبادل، وتؤمن إيمانا راسخا بقوة الحوار والتفاهم لتمهيد الطريق نحو مستقبل أكثر إشراقا، مشيرا إلى أن زيارة إيلي كوهين، وزير خارجية إسرائيل، تشهد افتتاح معلم بارز في العلاقة المتنامية بين البلدين، وتصميمنا المشترك على تعزيز الوئام والتعاون.



وأشار الزياني إلى أهمية تعميق المساعي الديبلوماسية وتطوير التعاون الثنائي عبر مختلف القطاعات، مشيرا إلى أن إنشاء هذه السفارة الجديدة يضطلع بدور محوري في جهودنا التعاونية لتحقيق الأهداف المحددة في إعلان تأييد السلام واتفاق المبادئ الإبراهيمية ومنتدى النقب والعمل بلا كلل لتحسين مصالحنا المتبادلة.