



كرر التيار الوطني الحر في خلال اجتماع مجلسه السياسي برئاسة جبران باسيل موقفه الثابت القائم على استعداده الايجابي للمشاركة بأي حوار يتوصل سريعا الى نتائج عملية تفضي الى انتخاب رئيس للجمهورية على أن يحدد شكل هذا الحوار فلا يكون تقليديا بل عمليا وفعالا ويمكن أن يحمل أشكالا متنوعة ثنائية أو متعددة الأطراف وأن ينحصر جدول أعماله ببرنامج العهد (الأولويات الرئاسية) ومواصفات الرئيس واسمه.



ويربط التيار مشاركته بضمانات أن ينتهي هذا الحوار بجلسات مفتوحة للمجلس النيابي لانتخاب الرئيس لا تتوقف حتى حصول هذا الانتخاب. وينتظر التيار من اصحاب الدعوات الى هذا الحوار الإجابات اللازمة ليتحدد الموقف النهائي للتيار على اساسها.



ونبه التيار مجددا الى حصول موجة نزوح جديدة من سورية باتجاه لبنان بسبب الأوضاع الاقتصادية السيئة فيها. وعليه فإن هذه الموجة هي محض اقتصادية والنازحون هم نازحون اقتصاديون بالكامل، ويتوجب على الدولة اللبنانية عدم استقبالهم للأسباب الاقتصادية والانسانية والوطنية المعروفة. وعليه يطلب التيار الوطني الحر من الحكومة والأجهزة الأمنية المعنية ان تتحمل مسؤولياتها وتقوم باقفال الحدود بالكامل من معابر شرعية وغير شرعية، لمنع دخول اي نازح الى لبنان قديم او جديد، وان اي تقصير في هذا المجال يحمل اصحابه مسؤولية جريمة وطنية ترتكب بحق لبنان.