عبدالكريم العبدالله



أصدر وزير الصحة د.أحمد العوضي قرارا لتنظيم حركة التنقلات لكل موظفي الوزارة بحيث تكون مرتين في كل عام ميلادي، وذلك في شهري أبريل وأكتوبر من كل عام، على أن تقدم طلبات النقل على النموذج المعتمد.



وجاء في الضوابط التي تنشرها «الأنباء»، أن يكون تقديم طلبات النقل على النموذج المعتمد مشمولا بموافقة جهتي العمل «المنقول منها والمنقول إليها»، وموافقة الوكيل المساعد المختص.



وجاء في الضوابط، أنه يتم رفع الطلبات خلال الـ15 يوما الأولى من أبريل أو أكتوبر، ولا تقبل الطلبات التي ترد قبل أو بعد تلك المواعيد، واستثنت الضوابط من مواعيد النقل حالات النقل التي تتم لأسباب صحية.



وتضمنت الضوابط أيضا، أنه ترفع الطلبات المستوفاة إلى جهاز الشؤون الإدارية لإعداد القرار اللازم لإصداره وفق القرارات المنظمة لذلك.