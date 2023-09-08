دعاء خطاب



Doua_khattab



كشف الطبيب الجراح د.ماجد البشلاوي، عن نمو ظاهرة عمليات التجميل في العالم كله بصفة عامة، وفي الكويت خلال السنوات الماضية، نتيجة رغبة العديد من المرضى في إخفاء عيوب تقدم السن أو السمنة المفرطة عبر إجراء جراحات تجميلية.



وحذر د.البشلاوي، في تصريحات لـ «الأنباء»، من خطورة خضوع المرضى لعمليات جراحية في المراكز والعيادات على يد أشخاص غير متخصصين يعملون في مجال التجميل حتى ولو كانت العملية مجرد حقن بمادتي «الفيلر» و«البوتكس» في الوجه، لأنه من المناطق التي تستلزم أن يجري طبيب متخصص عملية الحقن تجنبا لتعرض المريض لمضاعفات خطرة أو ضرر في الوجه بشكل يصعب علاجه. وقال انه مع تقدم العمر يحدث تغيير في الوجه مثل التجاعيد وخطوط الزمن، لذا يتجه البعض إلى عمليات شد الوجه لإزالة التجاعيد الدقيقة مما يعطي المريض مظهرا أكثر شبابا، لذا يقبل عليها المشاهير، ويظهرون بعد إجرائها بمظهر شبابي. وحول العمر المناسب لإجراء عملية شد الجفون، قال د.البشلاوي، إن إجراء العملية مرتبط بظهور علامات تقدم السن لدى الراغبين في إجراء هذه العمليات، مضيفا أنه من الطبيعي مع تقدم السن أن تزداد التجاعيد مما يسمح بإجراء العملية، لكن يجب ان يسبق هذه الخطوة تشخيص دقيق من طبيب متخصص لتحديد ما إذا كانت هذه التجاعيد نتيجة تقدم العمر أم مجرد ترهل.



وحول عدد المرات المسموح بها لإجراء عمليات ترميم الأنف، قـــال د.البشـــلاوي، إن تكرار عمليات الجراحات التجميلية جائز لطالما سمحت الظروف الصحية للمريض بذلك، غير أنه حذر من أن تكرار هذه العمليات يزيد من صعوبة إجرائها، وفي الوقت نفسه يؤثر على المريض.



وحول تكلفة إجراء عمليات الجراحة التجميلية، قال إن الأمر مرتبط بعوامل عدة مثل خبرات الطبيب، والمستشفـــى ومـــدى جاهزيته لإجراء هذه الجراحات، وأطباء التخدير والمساعدين وخبرتهم في هذه النوعية من هذه الجراحات إضافة إلى نوعية الجراحة، إذ تتطلب بعض الجراحات إجراء أكثر من عملية في المرة الواحدة.