

أصدرت الأمانة العامة للأوقاف العدد 44 من مجلتها المتخصصة (أوقاف)، وهي مجلة علمية محكمة، تصدر بشكل نصف سنوي. تم إدراجها ضمن قائمة الناشر الدولي «إبسكو» بثلاث لغات، تؤصل لإمكانات الوقف ومساهماته الفعالة في إدارة حاضر ومستقبل المجتمعات الإسلامية تنمويا، كما تهتم بنشر تجارب وخبرات بلدان العالم الإسلامي بمجال الوقف، وتطوير الكتابة الوقفية وربطها بمقتضيات التنمية الشاملة، وفق مجموعة قيم وأهداف وآداب سامية تنتهجها المجلة.



وفي هذا الصدد، صرحت لينة المطوع - مدير إدارة الدراسات والعلاقات الخارجية ومدير تحرير مجلة «أوقاف» بأن مجلة أوقاف مجلة دورية محكمة موجهة للباحثين والمهتمين بالشأن الوقفي ودراسات وأبحاث الوقف وعلومه بالكويت والعالم الإسلامي والتي تصدر دوريا للعام الثالث والعشرين على التوالي.