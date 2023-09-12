أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن طهران تأمل في إنهاء نقل 6 مليارات دولار مجمدة في كوريا الجنوبية «في الأيام المقبلة» في إطار الاتفاق المبرم مع الولايات المتحدة للافراج عن سجناء.



وقال المتحدث باسم الوزارة ناصر كنعاني، في مؤتمر صحافي امس، «نأمل في ان ينجز النقل في الأيام المقبلة وان تتمكن إيران من الوصول الكامل إلى أصولها».



وتهدف هذه العملية الى نقل ستة مليارات دولار من الأصول الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية إلى حساب خاص في قطر.



ستتمكن إيران بعد ذلك من استخدام هذه الأموال لمشتريات إنسانية مثل مواد غذائية وأدوية.



لكن كنعاني أكد ان إيران يمكن أن تشتري «أي سلعة غير خاضعة لعقوبات» أميركية وان «تستخدم بالكامل هذه الأموال المفرج عنها» ليس فقط لشراء «أدوية ومواد غذائية».



وأضاف «نحن متفائلون بأن تبادل السجناء سيحصل قريبا».



وفي إطار الاتفاق، نقلت إيران خمسة أميركيين من السجن إلى الإقامة الجبرية في فندق خاضع للحراسة قبل نقلهم المحتمل إلى قطر للإفراج عنهم.