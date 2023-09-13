قدم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أوراقا قانونية تطالب برد قاضية المحكمة الجزئية الأميركية تانيا تشوتكان من تولي نظر قضية التدخل في الانتخابات الاتحادية. وقال محامو ترامب إن القاضية أظهرت تحيزا ضده من شأنه أن يمنعه من الحصول على محاكمة عادلة، مستشهدين بتصريحات القاضية المتشددة في قضايا أخرى في أحداث 6 يناير 2021، وفقا لصحيفة «نيويورك ديلي نيوز».



وكتب محامي ترامب، تود بلانش، في مذكرة من 9 صفحات: «لقد اقترحت تشوتكان، فيما يتعلق بقضايا أخرى، أنه يجب محاكمة الرئيس ترامب وسجنه».



وأشار إلى أن «مثل هذه التصريحات، التي أدلت بها قبل بدء هذه القضية ودون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، هي بطبيعتها تنزع عنها الأهلية».



واستشهد محامي ترامب ببيان الحكم الذي سخر من مهاجم مدان في 6 يناير 2021 لإظهاره «ولاء أعمى لرجل واحد، بالمناسبة، لايزال خارج السجن حتى يومنا هذا».



وأضاف بلانش أن «القانون والمصلحة العامة الساحقة في نزاهة هذا الإجراء التاريخي يتطلبان التنحي».



وإذا لم توافق تشوتكان على التنحي من تلقاء نفسها، فإن ترامب سيطلب من محكمة الاستئناف في واشنطن العاصمة إبعادها عن القضية، وفقا للصحيفة.



وحددت تشوتكان موعدا لمحاكمة ترامب في 4 مارس المقبل وتعهدت بتحقيق العدالة في أقرب وقت ممكن.



من جهته، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن محاكمة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لها دوافع سياسية وتظهر «فساد النظام السياسي الأميركي».



وذكر بوتين أن ما يحدث لترامب أمر جيد من وجهة نظر روسيا.



وأضاف في منتدى بمدينة فلاديفوستوك بأقصى شرق روسيا «هذا يظهر كل فساد النظام السياسي الأميركي، الذي لا يمكنه التظاهر بتعليم الآخرين الديموقراطية».



وتابع قائلا: «كل ما يحدث لترامب هو اضطهاد بدوافع سياسية لمنافس سياسي، هذا هو جوهر الأمر. ويحدث أمام أعين الرأي العام الأميركي والعالم أجمع. كشفوا ببساطة عن مشاكلهم الداخلية».



وأضاف: «من هذا المنطلق، إذا كانوا يحاولون محاربتنا بطريقة ما، فهذا أمر جيد، لأنه يظهر من الذي يحاربنا. يظهر، كما قالوا في العهد السوفييتي (الوجه الوحشي للإمبريالية الأميركية)».



وقال بوتين إن فكرة أن ترامب لديه علاقات خاصة مع روسيا هي «محض هراء».