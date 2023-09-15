وقعت مملكة البحرين والولايات المتحدة الأميركية، على «الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار» بين البلدين.



وذكرت وكالة أنباء البحرين الرسمية (بنا) في بيان، أن الاتفاقية وقعها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني، ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في واشنطن.



وقال ولي عهد البحرين، إن «هذه الاتفاقية تمثل إعلانا مشتركا يعبر بشكل واضح عن نيتنا في المضي قدما معا نحو مستقبل يرتكز على قيمنا المشتركة ويسهم في تعزيز التعاون من أجل الازدهار المنشود للأجيال المقبلة».



وأضاف أن «الاتفاقية الثنائية تمثل أساسا ومنطلقا للتعاون الدولي وفق المصالح المتبادلة للدول، والرؤى المشتركة فيما يتعلق بالديبلوماسية والأمن والاندماج الاقتصادي».



جاء ذلك في إطار الزيارة الرسمية لولي عهد البحرين إلى الولايات المتحدة.



وأكد الأمير سلمان بن حمد على أهمية مواصلة تعزيز العلاقات الاستراتيجية التي تجمع المملكة والولايات المتحدة، بما يصب في الدفع بمسارات التعاون والتنسيق نحو مستويات أكثر تطورا على كافة الأصعدة، لافتا إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين تشهد على الدوام نموا في شتى المجالات، بما يحقق الأهداف المنشودة ويسهم في تحقيق المصالح المشتركة.



من جهته، قال وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن، إن الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار بين البحرين والولايات المتحدة «تعمل على تعميق التعاون الثنائي بـ 3 طرق مهمة للغاية: الأولى أنها توسع التعاون الأمني والدفاعي، والثانية أن الاتفاقية الشاملة تعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، أما الثالثة فإن الاتفاقية تعمل أيضا على تعزيز التعاون العلمي والتقني من خلال زيادة تبادل المعلومات بين البلدين والشعبين، ونحن نتعاون بالفعل في مجالات مثل الأمن الصحي والرقمي».