العمل بروح الفريق الواحد لرفع كفاءة المنظومة التعليمية ورفع جودة مخرجات التعليم

عبدالعزيز الفضلي



وسط استعدادات وتجهيزات مكثفة قامت بها وزارة التربية انطلق صباح أمس العام الدراسي الجديد بالتحاق طلبة الصف الأول الابتدائي على ان يلحق بهم بقية زملائهم وطلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية اليوم الاثنين بينما يباشر رياض الأطفال دوامهم الأربعاء المقبل.



وشهد اليوم تطبيق الدوام المرن الذي نجح نوعا ما في تخفيف الزحمة المرورية التي نواجهها في بداية كل عام دراسي حيث سارت الأمور على ما يرام وفق الخطة الموضوعة من قبل الإدارات المدرسية لاستقبال طلبتها وإيصالهم إلى فصولهم وتوزيع الكتب عليهم.



وفي هذا الإطار، أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع على العمل بروح الفريق الواحد لتطوير الاستراتيجيات ورفع كفاءة المنظومة التعليمية مما ينعكس إيجابا على جودة مخرجات التعليم وفق الرؤى المستقبلية للكويت.



وقال المانع في تصريح صحافي أمس الأحد خلال جولته التفقدية في عدد من المدارس بمناسبة انطلاق العام الدراسي 2023-2024 لطلبة الصف الأول الابتدائي إن الجولة تهدف إلى تلمس كل قضايا وطموحات وملاحظات أهل الميدان التربوي مباشرة والوقوف على الاحتياجات الفعلية للعملية التعليمية.



وأضاف ان الجولة تهدف كذلك إلى رصد التحديات كافة التي قد تطرأ تحت أي ظروف وإيجاد الحلول المناسبة لها، مؤكدا أنه لن يتوانى في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المقصرين من أجل تصحيح الأوضاع وتحسين الأداء.



وأشار إلى أهمية العمل جنبا إلى جنب وفق روح الفريق الواحد لتحقيق التكاملية في بناء وتطوير الخطط والاستراتيجيات بغية رفع جودة وكفاءة مكونات المنظومة التعليمية وبالتالي ينعكس ذلك إيجابا على جودة مخرجات التعليم وفق تطلعات ورؤى الكويت المستقبلية.



وتقدم بالتهنئة إلى أولياء الأمور وأبنائه وبناته الطلاب والطالبات في صفوف النقل والذين يباشرون دوامهم المدرسي اليوم الاثنين «على بدء مرحلة دراسية جديدة لهم ولجميع الإخوة والأخوات منتسبي وزارة التربية من الهيئتين التعليمية والإدارية».



وأعرب الوزير المانع عن تمنياته أن يكون هذا العام ناجحا وموفقا ومليئا بالتميز والإنجاز بهمة وعزيمة الطلاب والطالبات وبإرادة وتعاون جميع أعضاء الهيئة التعليمية.



ودعا أعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية إلى العمل على تحفيز الطلبة وتشجيعهم على الابتكار والمشاركة في الأنشطة الإبداعية والمعرفية وحثهم على التعلم الذاتي القائم على البحث والاكتشاف من أجل بناء رأس المال البشري وتمكينه للمشاركة في دفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة في البلاد.