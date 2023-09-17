خالد الشمري

الرياض - 17 - 9 (كونا) -- بعبق التاريخ جاء "معرض فيلكا من باطن الأرض إلى أطراف السماء" في الرياض أمس الأحد ليسلط الضوء على تاريخ الجزيرة الممتد لأكثر من خمسة آلاف عام.



ويفرد المعرض المقام على هامش أعمال الدورة ال45 للجنة التراث العالمي صورا لقطع واكتشافات أثرية تعود لأربعة عصور وهي العصر البرونزي - الدلموني والعصر الهلنستي والبارثي والعصر الاسلامي والعصر الساساني ما قبل الاسلام.



ودشن المعرض الذي يستمر حتى يوم 20 سبتمبر الجاري سفيرنا لدى المملكة العربية السعودية الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد والأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالتكليف د. محمد الجسار ومندوبنا الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) السفير د. آدم الملا.