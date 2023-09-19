قال رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة المنتهية ولايته الجنرال مارك ميلي، إنه غير قلق بشأن تكرار أحداث 6 يناير 2021 بعد انتخابات 2024 الرئاسية.



وسئل ميلي خلال مقابلة مع شبكة «أيه.بي.سي. نيوز» الأميركية: «لقد رأيت ما حدث في 6 يناير (هجوم أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب على مبنى الكابيتول). هل أنت قلق بشأن حدوث ذلك مرة أخرى؟»، ليرد قائلا: «لا، لست متوترا بشأن ذلك. أنا لا أشعر بالتوتر بشأن الكثير من الأشياء. لقد رأيت الكثير من القتال. لذا فأنا تجاوزت ذلك في الواقع».



وأعرب عن ثقته بأن «الولايات المتحدة والديمقراطية في هذا البلد سوف تسود وسيسود حكم القانون»، مشيرا إلى أنه «تم بناء هذه المؤسسات لتكون قوية ومرنة وتتكيف مع العصر، وأنا واثق بنسبة 100% من أننا سنكون على ما يرام».



وأضاف: «لقد واجهت الولايات المتحدة الكثير من التحديات على مر السنين.. هناك مصطلح تحدثت عنه مع الناس حول «غرور الحاضر»، حيث يعتقد الناس أن الحاضر هو دائما الأسوأ. لكنه ليس الأسوأ دائما»، لافتا إلى ما وصفه بـ «الأوقات الصعبة» التي مرت بها أميركا، بما في ذلك عدة حروب والكساد الكبير واغتيال مارتن لوثر كينغ والسيناتور روبرت كينيدي. وتابع «هذا ليس أصعب وقت. أميركا سوف تنتصر والشعب الأميركي سيكون على ما يرام».



في غضون ذلك، قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، إنه ليس قلقا من إمكانية أن يتم سجنه في القضايا الجنائية التي يواجهها. وأضاف ترامب في مقابلة مع شبكة «إن. بي.سي»: «أرى قدرا هائلا من الظلم. أعتقد أن قلة قليلة من الناس كانوا سيستطيعون التعامل مع ما تعاملت معه».



وعندما سئل عما يراه عندما ينظر إلى صورته الجنائية، قال الرئيس السابق إنه يرى «شخصا يحب هذا البلد، وأنا أحب هذا البلد». ويواجه المرشح الرئاسي لانتخابات عام 2024 حاليا أربع لوائح اتهام جنائية منفصلة فضلا عن تهم اتحادية أخرى وعلى مستوى بعض الولايات مثل جورجيا. وكرر ترامب مزاعم التلاعب بنتائج الانتخابات الرئاسية في 2020 التي مني فيها بالهزيمة، وقال «لقد كان قراري أن الانتخابات تم تزويرها»، مضيفا أنه اعتمد بشكل كبير على «غرائزه» في التوصل إلى هذا الاستنتاج.



وعندما سئل عن سبب رفضه آراء المحامين في البيت الأبيض وحملته بأنه خسر الانتخابات، أجاب ترامب «لأنني لم أحترمها (الآراء)».