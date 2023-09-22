أكدت إيران والاتحاد الأوروبي أهمية مواصلة المحادثات لإحياء الاتفاق النووي 2015 ورفع العقوبات عن إيران خلال اجتماع في نيويورك على هامش الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.



وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان، إن الوزير حسين أمير عبداللهيان والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل تبادلا وجهات النظر حول خطوات جديدة مقترحة لتحقيق هذه الأهداف في اجتماع عقد أول من أمس.



وأضافت الوزارة أن الجانبين ناقشا أيضا أحدث تطورات المفاوضات النووية وتقدمها، بالإضافة إلى أحدث التطورات في العلاقات الثنائية وفي الشؤون الإقليمية والدولية.



وذكر البيان أن مسؤول الاتحاد الأوروبي، بصفته منسق المفاوضات النووية، أعرب عن استعداده لمتابعة المحادثات وإجراء المفاوضات اللازمة.



كما اتفق الجانبان على اتخاذ خطوات ملموسة وفقا للإطار المتفق عليه وتمهيد الطريق لتحقيق أقصى قدر من التفاهم بين جميع الأطراف.



كما أعرب الجانب الأوروبي عن رضاه بشأن عملية تبادل السجناء التي تمت حديثا بين طهران وواشنطن، وتم إطلاعه على عملية التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعلى تقييم الجانب الإيراني للمحادثات السياسية مع مجموعة «إي3» التي تضم فرنسا وألمانيا وبريطانيا.



على صعيد آخر، قضت محكمة إيرانية أمس بالإعدام بحق رجل من طاجيكستان أدين بتنفيذ هجوم مسلح على مزار ديني في أغسطس الفائت أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.



وجاء الهجوم على ضريح «شاه جراغ» في مدينة شيراز، مركز محافظة فارس في جنوبي إيران، بعد أقل من عام على هجوم استهدف الموقع نفسه وأعلن تنظيم «داعش» المسؤولية عنه فيما بعد. واعتقل تسعة مشتبه بهم، وجميعهم أجانب، عقب الهجوم الذي وقع في 13 أغسطس وأدى إلى مقتل شخصين وجرح سبعة آخرين.



وأصدر القضاء حكمين بالإعدام بحق المشتبه به الرئيسي رحمة الله نوروزف من طاجيكستان الذي ينتمي لتنظيم «داعش»، حسبما نقل موقع «ميزان أونلاين» التابع للسلطة القضائية امس.



وأدين بتهم «الحرابة» و«التحريض والتآمر على أمن البلاد».



وحكم على رجلين آخرين بالسجن خمسة أعوام والترحيل من البلاد بتهمة «المشاركة في تجمعات والتواطؤ بنية المساس بأمن الدولة».