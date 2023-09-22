أكد مجلس الشيوخ الأميركي تعيين الجنرال راندي جورج رئيسا لأركان الجيش والجنرال إريك سميث قائدا لمشاة البحرية، بعد تأخر اشهر في الوقت الذي تحرك فيه المشرعون لتأكيد تعيينات بعض من كبار الضباط التي كان يعرقلها سيناتور جمهوري.



وصادق مجلس الشيوخ على تعيين الجنرال تشالز براون في منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة، كما صادق المجلس على تعيين جورج قائدا للجيش بأغلبية 96 صوتا مقابل اعتراض صوت واحد.



واستخدم زعيم الأغلبية الديموقراطي تشاك شومر مناورة إجرائية لتجنب عقبة وضعها السيناتور الجمهوري تومي توبرفيل.



وبدأ توبرفيل في عرقلة التعيينات في المناصب العليا بالبنتاغون في مارس الماضي احتجاجا على سياسة وزارة الدفاع التي تم سنها العام الماضي وتنص على توفير إجازة مدفوعة الأجر وتعويض للنفقات للعسكريات اللاتي يسافرن لإجراء عمليات إجهاض.



ولا يعالج الإجراء الذي اتخذه شومر المئات من الترقيات العسكرية الأخرى التي لاتزال متعثرة بسبب توبرفيل.