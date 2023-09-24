تجمع مئات المتظاهرين في العاصمة الغانية أكرا امس في احتجاجات مناهضة للحكومة مستمرة منذ أيام بسبب الصعوبات الاقتصادية.



وندد المتظاهرون بارتفاع تكاليف المعيشة وقلة فرص العمل في أثناء سيرهم تحت مراقبة شرطة مكافحة الشغب بينما كان يلوح بعضهم باللافتات أو العلم الغاني.



وقال روميو (24 عاما)، وهو أحد المحتجين الذين لا يجدون عملا والذي كان يرتدي قبعة حمراء مثل الآخرين، «لا يستطيع المواطن الغاني العادي تحمل تكاليف ثلاث وجبات مشبعة (يوميا).. الحكومة لا تهتم».



وأغلقت الشرطة الطريق لمنع المتظاهرين من الاقتراب من مقر الرئاسة الذي تعهد منظمو الاحتجاجات باقتحامه.



وقالت الشرطة الخميس الماضي إنها اعتقلت 49 شخصا بتهمة التجمع غير القانوني وانتهاك قانون النظام العام في اليوم الأول من الاحتجاجات. ولم تظهر أي علامة على اعتقال المزيد وبدا الوضع هادئا امس.