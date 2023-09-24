المحرر البرلماني



اعتبر عدد من النواب زيارة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد إلى الصين دافعا قويا لتحريك عجلة التنمية وتحقيق التطلعات الشعبية والرسمية للبلاد. وفي هذا الإطار، قال النائب حمد العبيد، إن النتائج الإيجابية التي أثمرتها زيارة سمو ولي العهد إلى جمهورية الصين الشعبية تعطي بارقة أمل نحو النهوض مرة أخرى بالكويت لتعود نحو الريادة. وأضاف: هذه النتائج المبهرة التي حققها سمو ولي العهد من خلال هذه الزيارة تحمل الحكومة مسؤولية كبيرة نحو وضعها موضع التنفيذ والاستمرار لتحقيق المزيد.



من جانبه، قال النائب مرزوق الغانم: نسأل الله التوفيق والسداد والحفظ ‏لسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وللوفد المرافق له، في رحلته إلى جمهورية الصين. وأضاف: اللهم صب الخير على هذه البلاد صبا صبا، وأهل الخير عليها هلا هلا، اللهم أنزل على هذه البلاد بركات السماء، وأخرج لهم من بركات الأرض.



من جهته، قال النائب بدر نشمي: نتمنى ان تستفيد الحكومة من زيارة سمو ولي العهد الى الصين واستغلال تلك الاتفاقيات في أكثر من مجال لتنمية الإيرادات وإنجاز المشاريع الحيوية التي تعود على البلاد بالنفع وعلى وجه الخصوص تشغيل الموانئ وتعظيم إيراداتها، ‏«من يشاهد الموانئ المجاورة يرى الفارق بينها وبين موانئ الكويت». وقال النائب د.محمد المهان، إن زيارة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد إلى الصين كانت نتيجتها توقيع مذكرات تفاهم في مجالات ضرورية تبعث الأمل في الجميع وتعزز النظرة التفاؤلية لكويت الغد. وأضاف: يجب على الحكومة أن تكون على قدر الحدث تنسيقا وتنفيذا.