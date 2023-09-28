بداح العنزي



أكد مدير عام البلدية بالوكالة م.سعود الدبوس على ضرورة إجراء فحص لتربة الموقع الحالي لسكراب أمغرة كونها أرضا صناعية، وبيان اذا كانت التربة صالحة للبناء والسكن.



وقال م.الدبوس في كتاب الى وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة بشأن كتاب مجلس الوزراء الخاص بتقرير حصر المواقع المتاحة والمناسبة لإقامة (مدن، مناطق، ضواح) سكنية جديدة عليها للمواطنين، حيث ورد بالبند ثانيا:



تكليف البلدية بما يلي:



«اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة والكفيلة بتخصيص المواقع التالية والمحددة بالتقرير المشار اليه لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية بغرض توفير الرعاية السكنية للمواطنين» بشأن تخصيص موقع سكراب أمغرة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية ونقل سكراب شركة المخازن العمومية المؤقت بمنطقة جنوب أمغرة الى موقع بديل والمتضمن:



«ضرورة إعداد دراسة متكاملة سواء بالنسبة للموقع المقترح الجديد وهو منطقة النعايم بدلا عن جنوب طريق السالمي وبيان القضايا المتداولة والتي تم اختصام البلدية بها والتي لم يصدر بها أحكام نهائية، وكذلك الاشتراطات الواردة بكتاب الهيئة العامة للصناعة ورفع الأمر الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها».



وعليه نود الافادة بالآتي:



بالنسبة للبند 1: توسعة جنوب سعد العبدالله (موقع سكراب أمغرة):



- وجود عدة معوقات تعيق تخصيص الموقع المذكور للمؤسسة العامة للرعاية السكنية وهي كالآتي:



٭ من الناحية القانونية:



- وجود دعاوى قضائية مازالت متداولة بشأن المرحلة الرابعة والخامسة للموقع المذكور تم اختصام البلدية فيها ولم يصدر بها أحكام نهائية بما يلزم معه التريث لحين الفصل في الدعاوى المذكورة، هذا كما ورد في كتاب الادارة القانونية.



٭من الناحية الفنية:



- في حال تخصيص الموقع للمؤسسة العامة للرعاية السكنية خاليا من العوائق، فإنه يتوجب نقل السكراب الحالي لموقع بديل الامر الذي يتطلب عدة أمور:



أ - البنية التحتية للموقع الجديد المقترح سواء بمنطقة النعايم أو السالمي، وعليه نود الافادة بعدم توافر بنية تحتية للمواقع البديلة المذكورة.



ب - ضرورة إجراء فحص لتربة الموقع الحالي للسكراب ومعالجتها، وذلك كونها أرضا تم استغلالها للسكراب (أرض صناعية) ودراسة ما اذا كانت التربة صالحة لمتطلبات البناء والسكن وما اذا كان الأمر يتطلب إعادة استصلاح للموقع.



ت - الالتزام بمعايير القوة العامة للإطفاء الخاصة بتخصيص مناطق صناعية أو حرفية أو تخزينية جديدة الواردة بكتاب الأمين العام لمجلس الوزراء والخاص بتقرير لجنة إزالة المخالفات التي تتعارض مع شروط السلامة والوقاية من الحريق.



٭ من الناحية المادية:



- نص قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ر و/ 180/ 14/ 2014) المتخذ بتاريخ 2014/7/14 بشأن تخصيص موقع إسكاني جنوب مدينة سعد العبدالله للمؤسسة العامة للرعاية السكنية على:



«إخلاء طرف البلدية من أي التزامات مالية أو قانونية تترتب على نقل السكراب».



- كما أشارت المؤسسة العامة للرعاية السكنية الى التزام الوزارات بقيامها - على نفقتها - بإزالة ما يخصها مما قد يظهر من عوائق، وبحالة وجود أي عوائق بالموقع فإنه يتعذر على المؤسسة تسلمها.



- تضمن كتاب الهيئة العامة للصناعة المؤرخ في 2023/3/2 موافقتها على نقل سكراب أمغرة إلى الموقع المقترح شريطة الآتي:



1 - عدم تحميل الهيئة العامة للصناعة تنفيذ البنية التحتية للموقع المقترح.



2 - عدم تحميل الهيئة العامة للصناعة تكاليف النقل وإزالة الأنقاض المترتبة على نقل الموقع.



3 - تضمن القرار الصادر من المجلس البلدي في حالة موافقة المجلس على نقل الموقع على ما يلي:



- تكليف الجهة التي سوف تتحمل تنفيذ إنشاء ابنية التحتية وتكاليفها المادية.



- البدء بنقل المستثمرين الى الموقع الجديد فور الانتهاء من تنفيذ البنية التحتية.



كما نود الإفادة بأن البند رقم 3 من المادة رقم 29 من القانون رقم 56 لسنة 1996 بشأن الصناعة ينص على أن من اختصاصات الهيئة العامة للصناعة الآتي:



«تخطيط وتجهيز البنية الأساسية للمناطق الصناعية والحرفية وما يلزم من خدمات صناعية ومرافق عامة، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية».



وختاما، وبناء على ما تقدم نقترح تأجيل البت بالموضوع لحين الفصل بالقضايا التي مازالت منظورة في القضاء.