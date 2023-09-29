رأى الأصمعي جارية تحمل رمانا فوق رأسها في وعاء، فتسلل إليها رجل فأخذ رمانة منها خلسة وهي لا تشعر، قال الأصمعي: فتبعته حتى مرّ الرجل بمسكين فأعطاه الرمانة.



فقال له: عجبا لك سرقتها.. ظننتك جائعا؟! أما أن تسرقها وتتصدق بها على مسكين!! فهذا أعجب.



فقال الرجل: لا يا هذا.. أنا أتاجر مع ربي!



فردّ الأصمعي مستنكرا تتاجر مع ربك كيف ذلك؟



فقال الرجل: سرقتها فكتبت عليّ سيئة واحدة.. وتصدقت بها فكتبت لي عشر حسنات.. فبقي لي عند ربي تسع حسنات!



فإذاً أنا أتاجر مع ربي.



فقال له الأصمعي، رحمه الله: سرقتها فكتبت عليك سيئة، وتصدقت بها، فلن يقبلها الله منك.. لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا!.. فأنت كمن يغسل الثوب النجس بالبول.