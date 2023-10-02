أكدت رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية د.ريم الفليج أمس حرص الكويت على أهمية تحقيق الأمن الغذائي خاصة في ظل التحديات التي تواجه بعض دول العالم في هذا الشأن.



وأضافت الفليج في تصريح لـ «كونا» عقب افتتاح أعمال «المنتدى الثاني رفيع المستوى حول الامن الغذائي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي» الذي تستضيفه الدوحة، أن تضافر الجهود بين دول منظمة التعاون الإسلامي سيسهم في تعزيز الأمن الغذائي لاسيما مع توافر جميع الإمكانيات لتحقيق الأمن الغذائي في دول المنظمة.



وذكرت أن التكامل بين دول منظمة التعاون الإسلامي سيحقق ويعزز الأمن الغذائي خاصة أن كثيرا من هذه الدول تعتبر من الدول المنتجة للأغذية لكنها تواجه بعض التحديات في تسويق وتصدير هذه المنتجات، مشيرة الى أهمية إيجاد فرص لتبادل المنتجات الغذائية وتذليل التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد الغذائي في أوقات الأزمات لضمان تعزيز منظومة الأمن الغذائي في جميع الأوقات.



وبينت أن للكويت السبق في تعزيز منظومة الأمن الغذائي، وذلك من خلال إنشاء لجنة دائمة من لجان مجلس الوزراء تعنى بالأمن الغذائي والدوائي والمائي نظرا لأهمية هذا الموضوع في ظل التطورات الدولية المتسارعة.



يذكر أن المنتدى الثاني رفيع المستوى حول الأمن الغذائي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي الذي انطلق امس ويختتم أعماله الثلاثاء يسهم في البحث المشترك عن الحلول المستدامة للتحديات التي تواجه الدول الأعضاء في المنظمة.