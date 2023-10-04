

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه يتوقع خطوات ملموسة من الحلفاء دعما لحرب تركيا على الإرهاب، وذلك بعد هجوم بقنبلة في أنقرة أعلنت جماعة كردية مسؤوليتها عنه.



واضاف أردوغان، في حفل افتتاح منشأة تابعة لمجلس الدولة في أنقرة، «نريد بعد رسائل التنديد أن نرى خطوات ملموسة من الأصدقاء».



وتابع «عليهم أن يعلموا أن التصريحات التي تندد بالإرهاب وتعزينا لن تشفي جراحنا».



وفجر شخصان قنبلة يوم الأحد الماضي قرب مبان حكومية في أنقرة، مما أدى إلى مقتلهما وإصابة اثنين من رجال الشرطة.



وأعلن حزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة منظمة إرهابية، مسؤوليته عن الهجوم الذي كان الأول من نوعه في أنقرة منذ سنوات.



وذكرت وكالة «الأناضول» للأنباء أن الشرطة ألقت القبض على نحو 90 شخصا في 18 إقليما بأنحاء البلاد للاشتباه في صلتهم بحزب العمال الكردستاني المحظور.



وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي إن عمليات شارك فيها آلاف من أفراد الأمن نفذت ضد «وحدات استخبارات» تابعة للحزب المحظور في أنحاء البلاد، وشهدت إلقاء القبض على العشرات.



وأضاف أن العمليات استهدفت من بحوزتهم أسلحة نارية بشكل غير قانوني في جميع أنحاء البلاد وأن إجمالي عدد من ألقي القبض عليهم بلغ 928.



من جهته، قال إبراهيم أكين المتحدث باسم حزب الخضر اليساري خلال اجتماع برلماني إن الشرطة ألقت القبض على عدد من أعضاء حزب الشعوب الديموقراطي المؤيد للأكراد والذي خاض الانتخابات العامة تحت راية حزب الخضر.