قتل وأصيب عدة أشخاص في إطلاق نار بمركز تسوق في العاصمة التايلندية بانكوك، بينما تم توقيف المهاجم.



وأظهر عدد من مقاطع الفيديو المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أشخاصا يهرعون إلى خارج مركز سيام باراجون التجاري في العاصمة الذي يعد مقصدا أساسيا للسياح والسكان المحليين.



وأعلن رئيس الوزراء سريتا تافيسين للصحافيين أنه تم اعتقال مطلق النار والسيطرة على الوضع، مشيرا إلى أن الشرطة قامت بتفريغ المكان.



وشوهدت عشرات من سيارات الشرطة وعدد من سيارات الإسعاف أمام أحد المداخل الرئيسية للمركز التجاري بعد وقوع إطلاق النار.



جاء ذلك قبل أيام من الذكرى السنوية الأولى لأحد أكثر الأيام دموية في تاريخ تايلند الحديث، عندما أقدم رجل شرطة سابق مسلح بسكين ومسدس بمهاجمة حضانة، وقتل 24 طفلا و12 بالغا.