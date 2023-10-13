

بداح العنزي



أقرت البلدية تخصيص مسارات خطوط هوائية من محطة الوفرة الى كل محطات مدينة صباح الأحمد السكنية.



وقال مدير عام البلدية م.سعود الدبوس: تقدمت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بطلب الموافقة على تخصيص مسارات خطوط هوائية جهد (400 ك.ف) من محطة التحويل الرئيسية الوفرة Z التابعة لربط الخليج وصولا الى كل من محطات مدينة صباح الأحمد السكنية 3Z، 4Z، وذلك لتعزيز شبكة الربط الخليجي مع الكويت التابعة لهيئة ربط الخليج لدول مجلس التعاون (CCC) بطول (28310م بعرض 150م. وقال: تم التنسيق مع قسم المشاريع التنظيمية لمحافظة الأحمدي بإدارة التنظيم العمراني حول مسارات الخطوط الهوائية المقترحة. وأفادت بأن المسار المقترح يقع ضمن أرض أملاك دولة، وهناك جزء من المسار المقترح يتعارض مع موقع مخصص لمدينة عمالية، وتمت الإفادة بتعديل الجزء المتعارض بما لا يتعارض مع المدينة العمالية، إضافة الى التنسيق مع إدارة المخطط الهيكلي ووزارات الخدمات بشأن المسار المطلوب تخصيصه. كما تم التنسيق مع إدارة المخطط الهيكلي لإفادتنا عن التعارض الحاصل مع (المدينة العمالية - سكن عمال) وعن مدى إمكانية استكمال إجراءات تخصيص المسار، جاء رد إدارة المخطط الهيكلي بأنه تم إعداد موقع مقترح لتعديل حدود المدينة العمالية (سكن العمال-5) بحيث لا تتعارض مع مسارات الخطوط الهوائية ولكن يلزم أخذ موافقة إدارة تنمية المشاريع على الموقع الجديد للمدينة العمالية (سكن العمال- 5) حيث إنها هي الجهة المسؤولة.



وتم التنسيق مع إدارة تنمية المشاريع لأخذ موافقتهم بخصوص موقع المدينة العمالية (سكن العمال-5) بعد ان تم تعديل الحدود من قبل إدارة المخطط الهيكلي، وجاء رد إدارة تنمية المشاريع بأنه لا مانع لديهم من القيام بإجراء التعديلات المطلوبة بما يتناسب مع مسار الخطوط الهوائية المذكورة أعلاه وبما يحقق المصلحة العامة.



وتم تزويد إدارة المخطط الهيكلي برد إدارة تنمية المشاريع، وذلك للتنسيق مع إدارة المساحة لتثبيت الوضع الجديد وفق النظم المتبعة لديهم لموقع (سكن العمال-5) بعد تفادي العوائق. وأفادت إدارة المخطط الهيكلي بأن إدارة المساحة قامت بتثبيت وتعديل المطلوب تنزيله على المخطط المساحي وتم تفادي العوائق. لذلك فإن الرأي الفني يتضمن الموافقة على الطلب المقدم من وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص مسارات خطوط هوائية من محطة التحويل الرئيسية الوفرة Z التابعة لربط الخليج وصولا الى كل من محطات مدينة صباح الأحمد السكنية 3Z، 4Z بطول 28310م تقريبا بعرض 150م تقريبا، شريطة الالتزام والتقيد بردود اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة، والتنسيق معهم قبل التنفيذ.



م.سعود الدبوس