الخالدي: الديوانية تقدم العديد من الخدمات لكبار السن في المجتمع وتُوفر مساحة لأهالي المنطقة للحوار والنقاش



احتفلت وزارة الشؤون الاجتماعية بافتتاح ديوانية غرب عبدالله المبارك لكبار السن برعاية وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس الصباح.



وقال وكيل «الشؤون» بالإنابة عبدالعزيز المطيري في كلمة له إن هذا الافتتاح يأتي في إطار متابعة وزير الشؤون الاجتماعية لسرعة تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بتقديم كل الخدمات للمناطق الحديثة مثل منطقة صباح الأحمد وغرب عبدالله المبارك وغيرهما من مناطق الكويت.



وأشار إلى أن افتتاح ديوانية غرب عبدالله المبارك لكبار السن يندرج ضمن خطة الوزارة في تغطية خدماتها لمختلف المناطق. وأضاف أنه تم أيضا افتتاح فرعي 2 و6 لجمعية غرب عبدالله المبارك بحضور المدير المعين مشعل الغريبة وأعضاء مجلس إدارة جمعية صباح الناصر ممثلة برئيسها حسين شبيب متقدما بالشكر لمجلس إدارة الجمعية وحرصه على تقديم الخدمات لأهالي المنطقة.



وأكد أن الوزارة مستمرة في خططها نحو توفير كافة خدماتها في مختلف مناطق البلاد ودعم ورعاية كبار السن، مثمنا جهود قطاع الرعاية الاجتماعية، ولافتا الى أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق العديد من المشروعات والخدمات المتنوعة.



بدوره، أوضح الوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية بالتكليف حمد الخالدي في كلمة مماثلة أن ديوانية غرب عبدالله المبارك لكبار السن تقدم العديد من الفعاليات والأنشطة لكبار السن من الرجال والنساء.



وأضاف أن الديوانية تقدم العديد من الخدمات لهذه الفئة المهمة في المجتمع وتوفر مساحة لأهالي المنطقة للحوار والنقاش، كما سيكون هناك مشروع للعلاج الطبيعي وتعاون مع مختلف جهات الدولة لتقديم أفضل الخدمات.



وأشار الى أنه سيكون هناك تعاون مع المراكز الحرفية ولقاءات دورية مع أهالي المنطقة للاستماع لمشاكلهم ومعالجتها وتوفير كل ما يلزم لخدمتهم ورعايتهم بأفضل صورة ممكنة.