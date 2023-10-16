بشرى شعبان



برعاية وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود، وبحضور وكيل الوزارة بالإنابة عبدالعزيز المطيري، تم أول من أمس افتتاح ديوانية كبار السن في منطقة غرب عبدالله المبارك.



وقال المطيري في تصريح صحافي إن ذلك يأتي في إطار متابعة وزير الشؤون لتنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بتقديم مختلف الخدمات للمناطق الحديثة مثل منطقتي صباح الأحمد السكنية وغرب عبدالله المبارك وغيرهما، مشيرا إلى أن افتتاح الديوانية يندرج ضمن خطة الوزارة في تغطية خدماتها لمختلف المناطق، كما تم أيضا افتتاح فرع 2 وفرع 6 لجمعية غرب عبدالله المبارك متقدما بالشكر لمجلس إدارة الجمعية وحرصهم على تقديم الخدمات لأهالي المنطقة.



وأضاف: وزارة الشؤون مستمرة في خططها نحو توفير خدماتها بمختلف مناطق البلاد لدعم ورعاية كبار السن، مثمنا جهود قطاع الرعاية الاجتماعية، مبينا أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق العديد من المشروعات والخدمات المتنوعة.



بدوره، ذكر الوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية بالتكليف حمد الخالدي أن ديوانية غرب عبدالله المبارك لكبار السن تقدم العديد من الفعاليات والأنشطة للمسنين من الرجال والنساء، وتوفر مساحة لأهالي المنطقة للحوار والنقاش، كما سيكون هناك مشروع للعلاج الطبيعي وتعاون مع مختلف جهات الدولة لتقديم أفضل الخدمات لتلك الفئة العزيزة علينا.



ولفت الخالدي إلى أنه سيكون هناك تعاون مع المراكز الحرفية ولقاءات دورية مع أهالي المنطقة للاستماع لمشاكلهم ومعالجتها وتوفير كل ما يلزم لخدمتهم ورعايتهم بأفضل صورة ممكنة.