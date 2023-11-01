

عبدالعزيز الفضلي



كرم مكتب التربية العربي لدول الخليج 12 طالبا كويتيا لحصولهم على جائزة التفوق الدراسي لطلبة التعليم العام في الدورة السادسة عشرة، التي أقيمت في مسقط بسلطنة عمان للعام الدراسي 2023/2022، وذلك تحت رعاية وزيرة التربية والتعليم بسلطنة عمان.



وذكرت الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة بالتكليف مريم العنزي أن ذلك يأتي اهتماما من مكتب التربية العربي بتشجيع الطلبة على التفوق الدراسي، وحثهم على بذل الجد والاجتهاد، ووفقا لمعايير تضمنت أن يكون المشارك من الطلاب الفائقين في نهاية المراحل الدراسية في الصف الخامس، والصف التاسع، والصف الثاني عشر.



وأشارت العنزي أنه تم تكريم طلبة الكويت المشاركين في جائزة التفوق الدراسي من قبل مكتب التربية العربي لدول الخليج، وهم الطالبة الغالية سالم الجاركي من ثانوية الفروانية، الطالبة حور بسام الجيران من ثانوية الجزائر، الطالب عبدالله هاشم الهاشمي من ثانوية سالم المبارك، الطالب أحمد محمد القطان من ثانوية عبدالله الجابر، الطالبة قنوت نايف العجمي من ثانوية آمنة بنت الأرقم، الطالبة ألماس مشعل الظفيري من ثانوية آمنة بنت الأرقم، الطالبة أريج صنت المطيري من ثانوية الرقة، الطالبة أنوار فلاح الهاجري من ثانوية صفية بنت عبدالمطلب، الطالب حسين عبدالله فلاح من ثانوية صالح شهاب، الطالبة الجود ابراهيم المطيري من مدرسة الوسطى المتوسطة للبنات، الطالب جاسم سيد الهاشمي من مدرسة سلمان الموسوي المتوسطة للبنين، والطالب جاسم محمد علي باش من مدرسة ملا حسين الكندري المتوسطة للبنين.



وأكدت العنزي حرص الوزارة على مشاركة الطلبة الكويتيين مع أقرانهم بدول مجلس التعاون الخليجي، مشيرة إلى أن هذا التكريم يسعى إلى تعزيز التفوق والإبداع بين صفوف أبناء وطلبة التعليم العام بالدول الأعضاء، بما يعزز استمرار تفوقهم في المراحل الدراسية التالية، ويدفع بقية الطلبة إلى الاقتداء بهم، إلى جانب تعزيز مجالات الاتصال العلمي والثقافي والاجتماعي بين طلبة التعليم العام في الدول الأعضاء، وتحفيز المتفوقين وتنمية مهاراتهم وقدراتهم.



وأعربت عن فخرها بالمشاركة المتميزة للطلاب، مشيدة بجهودهم المبذولة لتحقيق التفوق والتميز، لافتة أنهم خير تمثيل للوطن متمنية لأبنائنا الطلبة والطالبات المزيد من التفوق والنجاح في حياتهم الدراسية.