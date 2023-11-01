قالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية إن الإدارة العامة للمرور، ومنذ أن بدأت بتطوير آلية العمل لديها، قامت بميكنة الخدمات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين، وتحويلها من خدمات ورقية إلى خدمات رقمية، وآخرها تدشين خدمات تجديد رخص القيادة وبدل فاقد وبدل تالف من خلال الـ «أونلاين» عبر أجهزة الخدمات الذاتية الموزعة في المجمعات والمراكز التجارية. وأوضحت «الإعلام الأمني» أن عدد هذه الأجهزة يبلغ 15 جهازا قابلة للزيادة، موزعة على جميع المحافظات والمجمعات التجارية، وتعمل خلال الفترتين الصباحية والمسائية. وأكدت الإدارة أنه فيما يتعلق بعملية التدقيق على رخص السوق التي يتم تجديدها للتأكد من مطابقتها للشروط، فقد قامت بربط رخص القيادة بتطبيقي «سهل» و«هويتي».



وأضافت انه يمكن للمواطنين في حالة وجود كثافة على أجهزة الخدمات الذاتية الاستفادة من مراكز الخدمة المخصصة للمواطنين، إضافة إلى جميع إدارات الإدارة العامة للمرور، حيث تم تخصيص كاونتر خاص بالمواطنين لإنجاز معاملاتهم المرورية.