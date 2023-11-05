الصالح: البروستاتا أكثر السرطانات شيوعاً عند الرجال فوق الخمسين عاماً



أطلقت الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان (كان) حملة الكويت للتوعية بسرطان البروستاتا تحت شعار «بادر بالفحص) تزامنا مع نوفمبر الشهر العالمي للتوعية بهذا المرض.



وقال رئيس مجلس إدارة «كان» د.خالد الصالح، في تصريح صحافي، إن الحملة تقام بالشراكة مع رابطة المسالك البولية ورابطة الأورام الكويتية تحت رعاية وزير الصحة د. أحمد العوضي، وتستهدف تسليط الضوء على أهمية الكشف المبكر عن المرض والتعرف على الأعراض الأولية خصوصا أن البروستاتا أكثر السرطانات شيوعا عند الرجال فوق الخمسين عاما.



وأضاف الصالح أن الحملة تهدف أيضا إلى حث الفئة المستهدفة على عمل فحوصات دورية وتحليل دلالات الورم لسرطان البروستاتا بفحص الدم PSA الذي يمكن في حال ارتفاعه أن يعطي مؤشرا لاحتمال وجود هذا الورم.



وذكر أنه حال اكتشاف الورم مبكرا يصبح العلاج مضمونا وترتفع نسبة الشفاء منه، مشيرا إلى أنه بناء على إحصائيات مركز الكويت لمكافحة السرطان فإن سرطان البروستاتا يحتل المرتبة الثانية بنسب الإصابة بين الكويتيين مسبوقا بسرطان القولون والمستقيم.



وبين أن عوامل المخاطرة تتمثل في جود تاريخ عائلي بالإصابة بهذا الورم والسمنة، أما فيما يتعلق بالوقاية فإن الاهتمام بالنمط الصحي بشقيه الغذائي والحركي هو أفضل سبل الوقاية من جميع الأمراض ومنها الأمراض السرطانية مثل سرطان البروستاتا إلى جانب الحفاظ على وزن الجسم وإجراء الفحص خاصة للفئة المستهدفة.



وأشار إلى أن الحملة انطلقت بمحاضرة للتوعية بسرطان البروستاتا في مقر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قدمها استشاري جراحة المسالك البولية متخصص بأمراض الذكورة وصحة الرجل ورئيس مجلس إدارة الرابطة الكويتية للمسالك البولية د.دليم الهاجري. وقال الصالح إن البرنامج المخصص للحملة حافل بالعديد من الأنشطة التي تشتمل محاضرات ومعارض وأنشطة رياضية تستمر طوال شهر نوفمبر الجاري «نسعى من خلالها للوصول إلى أكبر عدد من الفئات المستهدفة»، مشيدا بوجود الحملة بداية من يوم الخميس المقبل حتى السبت المقبل في مجمع الأفنيوز بمشاركة الأطباء المتخصصين للرد على استفسارات مرتادي المجمع.



وأشار إلى إقامة «الواكاثون» الرياضي يوم السبت المقبل في مجمع البوليفارد بحضور العديد من الهيئات والجهات التي تعمل على تقديم أفضل الخدمات الطبية للمشاركين من ضمنها فحص PSA.