ربط مشروع مكافحة سمنة الأطفال مع برنامج تعزيز تغذية

الأمهات والرضع بناء على الدراسات والأبحاث في مجال الوقاية



حنان عبد المعبود



أطلقت الهيئة العامة للغذاء والتغذية احتفالها بالأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية أمس الأحد تحت شعار «تمكين الرضاعة الطبيعية.. إحداث فرق للوالدين العاملين» ويستمر حتى التاسع من الشهر الجاري.



وقالت منسقة برنامج تعزيز تغذية الأمهات والرضع وصغار الأطفال ومشروع مكافحة سمنة الأطفال بالهيئة د.منى الصميعي إن الاحتفال يركز على الرضاعة الطبيعية والعمل.



وأوضحت الصميعي، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر الهيئة العامة للغذاء والتغذية في منطقة صباح السالم، بحضور أعضاء فريق البرنامج د.ريما الصوان، لطيفة الغانم، إيلاف أشرف، عايشة المعتوق، «إن الرضاعة الطبيعية تعتبر أحد أفضل الاستثمارات في صحة الأطفال والأمهات، وتعد تكلفة عدم الرضاعة الطبيعية لها آثار صحية ومادية كبيرة على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع، لافتة إلى أن الأمهات في كل مكان وعلى مر التاريخ تقمن بتحمل مسؤولياتهن لرعاية أطفالهن والاستمرار في العمل، وغالبا ما يساعدهن أفراد الأسرة الآخرين مثل الجدات، وفي الوقت الحاضر، أصبح للآباء دور أكثر فاعلية حيث يتحملون جزءا من المسؤولية».



وأضافت أن البرنامج يهدف إلى إظهار تأثير إجازة الأمومة مدفوعة الأجر ودعم مكان العمل وتوفير بيئة صديقة للرضاعة الطبيعية والقوانين والتشريعات المحلية والقرارات الإدارية بشأن تطبيق مبادرة المستشفيات صديقة الطفل.



وتابعت بأن البرنامج يهدف ايضا الى إظهار تأثير القرارات الوزارية بشأن حماية الرضاعة الطبيعية وتنفيذ المدونة الكويتية لتنظيم تسويق بدائل حليب الأم.



وقالت الصميعي إن البرنامج يسعى الى تشجيع ودعم وحماية الرضاعة الطبيعية من خلال تمكين الأمهات وأسرهن من البدء بالرضاعة الطبيعية بعد الولادة مباشرة والاستمرار بالرضاعة الطبيعية الخالصة في الستة أشهر الأولى من عمر المولود.



وأوضحت أن نتائج برنامج الترصد التغذوي في الكويت لعام 2021 تظهر زيادة في إقبال الأمهات الكويتيات على الرضاعة الطبيعية، إذ بلغ معدل الرضاعة الطبيعية 93% ومعدل البدء بالرضاعة الطبيعية مبكرا في الساعة الأولى بعد الولادة 64%.



وذكرت أن نسبة ممارسة الرضاعة الطبيعية المقتصرة فقط على حليب الأم في الستة أشهر الأولى من عمر المولود بلغت لدى الكويتيات 13% بزيادة تصل الى 3% عما كانت عليه في عام 2020.



وقالت إنه تم ربط هذا البرنامج بمشروع مكافحة سمنة الأطفال لما للرضاعة الطبيعية من دور كبير أثبتته الدراسات والأبحاث في مجال الوقاية من السمنة.



وبينت انه في إطار تعزيز وزيادة نسبة الرضاعة الطبيعية جار العمل على زيادة موارد دعم الرضاعة الطبيعية بتأهيل عدد أكبر من الكوادر الطبية المتخصصة في مجال معالجة المشاكل التي قد تواجه الأمهات أثناء الرضاعة الطبيعية.