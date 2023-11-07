الأمم المتحدة طالبت بـ 500 مليار دولار كتمويل سنوي حتى عام 2030 للوصول إلى الغايات المطلوبة



حنان عبد المعبود



دشن ديوان المحاسبة أمس الاجتماع التاسع للجنة الرقابة على أهداف التنمية المستدامة التابعة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة «الأرابوساي» والذي يستمر حتى 8 نوفمبر الجاري بمشاركة 9 أجهزة رقابية من أعضاء اللجنة بالإضافة إلى الأمانة العامة للمنظمة.



في البداية، أكد وكيل ديوان المحاسبة يوسف المزروعي حرص الكويت وديوان المحاسبة على استضافة تلك اللقاءات والاجتماعات المهمة، موضحا انه الاجتماع التاسع للجنة الرقابة على التنمية المستدامة والكويت عضو فيها، ويرأس اللجنة جهاز المجلس الأعلى للحسابات في المغرب، وينوب عنه نائب رئيس ديوان عام المحاسبة في السعودية، معربا عن أمله في أن يحقق الاجتماع أهدافه.



من جانبه، قال القاضي ومستشار أول بالمجلس الأعلى للحسابات الذي يترأس لجنة الرقابة على أهداف التنمية المستدامة التابعة للمنظمة عزيز إدريس إن الاجتماع يأتي في سياق خاص، ونحن في منتصف خطة 2030 وبدأت تتواتر التشخيصات من أعلى الهيئات في الأمم المتحدة بوجود صعوبات وتحديات أمام الدول في تحقيق الأهداف والغايات والسبب يعود لإشكاليات في التمويل. وبين أن التنمية المستدامة تحتاج الى مخطط جديد لأن التقديرات تشير للحاجة الى 500 مليار دولار سنويا لتحقيق أهداف التنمية حتى 2030 وهو مبلغ كبير يحتاج الى تعبئة موارد وإعادة نظر في هيكلة تمويل التنمية دوليا. وكشف ادريس عن أنه مع الوصول الى منتصف أجندة 2030 كان الكم المنجز من الأهداف 15% فقط، بينما 30% سجل فيها تراجع وحتى لم تعد في الوضع السابق خاصة قبل جائحة كورونا، وهناك تحديات كبيرة بهذا الشأن.



وذكر أن الاجتماع سيتم خلاله مناقشة حصيلة 2023 وإعداد خطة تشغيلية لعام 2024 على ضوء التحديات التي تواجهنا.



بدوره، أكد كبير مدققين بإدارة الرقابة على الشركات في ديوان المحاسبة عبدالكريم المصيريعي أن الاجتماع تضمن استعراض مشاركة اللجنة في الأنشطة الدولية والنظر في العروض التي تلقتها اللجنة لتطوير تعاونها، بالإضافة إلى برمجة أنشطة مشتركة مع كل من فريق عمل «الأسوساي» للمراجعة البيئية وفريق عمل «الأوروساي» للتنمية المستدامة ومجموعة عمل «الإنتوساي» للتنمية المستدامة والمؤشرات الوطنية، كما سيتم إعداد الخطة التشغيلية للجنة لعام 2024 وتوزيع الأعمال بين الأعضاء وتكوين فرق عمل.



من جهتها، قالت كبير المدققين دينا الصقعبي: سنطرح مشروع إنشاء قاعدة بيانات للتقارير البيئية ذات العلاقة بأهداف التنمية المستدامة، حيث شارك الديوان في عدة تقارير، منها التصحر وتغير المناخ.