بيروت - أحمد منصور



ندد عضو تكتل «لبنان القوي» النائب غسان عطاالله، بالإجرام الإسرائيلي، والذي كان آخره الاعتداء على سيارة إسعاف في جنوب لبنان، ومن ثم على سيارة مدنية في بلدة عيترون، ذهب ضحيتها 34 شهيدا فتيات وسيدة.



واعتبر عطاالله في تصريح لـ «الأنباء» ان هذا الاعتداء يشكل خرقا كبيرا لقواعد الاشتباك، خصوصا بعد خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، حيث وضع النقاط على الحروف، مشيرا الى ان الإسرائيلي يضرب بعرض الحائط، قواعد الاشتباك وكل الأعراف الدولية وحقوق الإنسان، داعيا المجتمع الدولي الى موقف واضح ومسؤول ضد هذا العدو المتغطرس في التعاطي مع سيادة الدول، وإلا فإن الأمور ستكون مفتوحة على كل الاحتمالات، محملا المجتمع الدولي جرائم العدو الإسرائيلي في فلسطين ولبنان.



ودعا القمة العربية التي ستنعقد في الرياض في 11 الجاري، الى اتخاذ موقف موحد حيال ما يتعرض له الشعب الفلسطيني، استنكارا للوحشية الإسرائيلية بحق الأطفال والنساء، وتنديدا ورفضا للاعتداء على المستشفيات ودور العبادة والأبنية السكنية، إضافة الى ممارسة ضغط دولي، لوقف الغطرسة والهمجية الإسرائيلية.



وردا على سؤال، حذر عطاالله، من انه إذا دخل لبنان في أي حرب ستكون باهظة الثمن، منوها بالجهود التي تبذل لتحييد لبنان، وعدم الانجرار الى هذه الحرب، لأنها طويلة، ولبنان ليس بمقدوره خوض حرب من هذا النوع، إلا اذا فرضت عليه، وعندها سيواجه هذه الحرب ولن يقف مكتوف اليدين، وسنكون كلنا متضامنين ضد أي اعتداء على لبنان، اذ عندما تفرض علينا ونذهب الى حرب لن نذهب الى الموت.



وحول الأزمات المتعددة التي يرزح تحتها لبنان، فيما المنطقة تغلي وتتجه نحو المجهول، أشار عطا الله الى ان الدول والحكومات والمعارضة، عند الأزمات تتحد لمواجهة هذا الخطر، واليوم الوقت الأنسب لنا جميعا كلبنانيين، اللقاء والذهاب الى تعبئة كل الشواغر في الدولة، وعلى رأسها انتخاب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة أصيلة، للمواجهة، وليكون للبنان حضور في المنطقة.



وأضاف: «نحن قمنا بمبادرة، اذ ان رئيس التيار الحر جبران باسيل عقد سلسلة لقاءات مع كل المسؤولين اللبنانيين، الفعاليات والكتل النيابية، في محاولة لإيجاد خرق في جدار الأزمة، بهدف إقناع الجميع بأنه أنسب وقت لنا هو الجلوس معا على الطاولة ونتفق على انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة أصيلة.



وعن التمديد لقائد الجيش منعا للفراغ، قال عطاالله: «نحن نرفض التمديد اليوم كما رفضناه بالأمس، وهذا موضوع بالنسبة لنا لا يقبل الشك، فالأحرى بالجميع الذهاب الى انتخاب رئيس للجمهورية وعدم التفكير بالتمديد، خصوصا في المراكز التي يسمح نظامها الداخلي بألا يكون هناك فراغ فيها، ومنها قيادة الجيش، اذ ان نظامها لا يعترف بالفراغ، وهو واضح من ان أعلى رتبة يستلم المركز الشاغر، لذلك لماذا علينا ان نلجأ الى الاستثناء والحلول موجودة، علينا انتخاب الرئيس وتشكيل حكومة، وبعد ذلك تعيين وتعبئة كل الشواغر في المراكز والمواقع.