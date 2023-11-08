عرقل أعضاء الحزب الديموقراطي في مجلس الشيوخ الأميركي مسعى نظرائهم الجمهوريين للحصول على موافقة سريعة على مشروع قانون يقدم مساعدات طارئة لإسرائيل أقره مجلس النواب مؤخرا لكنه لا يقدم أي مساعدات لأوكرانيا في حربها ضد روسيا.



وقال السيناتور الجمهوري روجر مارشال «الوقت أمر جوهري ومن الضروري ألا يؤخر مجلس الشيوخ تسليم هذه المساعدات الحيوية لإسرائيل إلى يوم آخر».



واعترض الديموقراطيون على مشروع القانون وطالبوا بتقديم مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل، بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية وتمويل أمن الحدود.



كما اتهموا الجمهوريين في مجلس النواب بتسييس الأزمة في إسرائيل وأخروا المساعدات المقدمة لها من خلال اشتراطهم ربط الدعم بتقليص التمويل الموجه لدائرة الإيرادات الداخلية.



ومن شأن مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب أن يقدم 14.3 مليار دولار لإسرائيل من أجل الرد على الهجوم الذي شنته حركة (حماس) في السابع من أكتوبر الماضي، على أن يخفض هذا المبلغ من دائرة الإيرادات الداخلية.



وتشمل المساعدات تخصيص أربعة مليارات دولار لشراء أنظمة دفاع لمنظومتي القبة الحديدية ومقلاع داود الإسرائيليتين لمواجهة التهديدات الصاروخية قصيرة المدى، بالإضافة إلى بعض عمليات نقل العتاد من المخزونات الأميركية.



وقالت السيناتور باتي موراي، التي ترأس لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ «حلفاؤنا في أوكرانيا لا يستطيعون تحمل التأخير أكثر من حلفائنا في إسرائيل».



ولكي يتحول مشروع القانون إلى قانون، يجب أن يوافق عليه مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديموقراطيون ومجلس النواب الذي يغلب عليه الجمهوريون وأن يوقعه بايدن المنتمي للحزب الديموقراطي.



وكان البيت الأبيض قد قال إن بايدن سيرفض مشروع القانون.